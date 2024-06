Jasmine Paolini incredibile Roland Garros: finale e nuova classifica Wta boom!

Roland Garros, Jasmine Paolini in finale: battuta Mirra Andreeva

Jasmine Paolini non si ferma più. La 28enne tennista italiana (già vincitrice del Wta 1000 di Dubai quest'anno) è in finale al Roland Garros dopo aver battuto anche Mirra Andreeva, 17enne russa (38° al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 13 minuti. Un successo arrivato 24 ore dopo la straordinaria impresa compiuta ai quarti quando aveva messo ko la fortissima Elena Rybakina.

Jasmine Paolini finale al Roland Garros contro Iga Swiatek e best ranking Wta

Con questa vittoria Jasmine Paolini, che aveva iniziato il torneo sulla terra battuta di Parigi da numero 15 del mondo (e 12° testa di serie) salirà al 7° posto nel ranking Wta (era già 10° dopo aver vinto ai quarti).

Jasmine Paolini (foto Lapresse)



La finale? L'avversario è il più ostico possibile: sua maestà Iga Swiatek, numero 1 del mondo: la 23enne tennista polacca si è sbarazzata di Coco Gauff in due set (6/2, 6/4). Tornando alla vittoria di Jasmine Paolini, la sua prova è stata praticamente perfetta: dominando il match sin dalle prime battute, con break sul servizio di Mirra Andreeva al 4° gioco e vantaggio portato sino al 6-3 del primo set. Ancora più netto il secondo parziale strappando il servizio alla moscovita al 3°, al 5° e al 7° game.

Gioco, partita, incontro: Jasmine Paolini è in finale al Roland Garros (con l'Italia che intanto aspetta trepidante Sinner-Alcaraz semifinale maschile....).

Jasmine Paolini in finale al Roland Garros: "Bisogna sempre sognare in grande"

"Sono felice, grazie a tutti. E' stata una gara difficile. Mirra ha solo 17 anni, ma sta giocando benissimo, è completa e solo un mese fa mi ha battuto. Mi son detta che dovevo fare meglio", le parole di Jasmine Paolini dopo aver vinto la semifinale del Roland Garros. "Nel primo set ero nervosa, poi palla dopo palla mi sono rilassata", ha aggiunto. "Bisogna sempre sognare in grande, l'ho imparato soprattutto negli ultimi anni. Sognare è la cosa più importante nello sport e nella vita. Non so cosa dire in questo momento".

"E' difficile essere rilassata in una gara del genere, lo so, ma sono davvero felice di aver vinto - ha speigato la tennista italiana -. A Madrid ero in vantaggio 5-2 e poi ho perso. Era un ricordo doloroso e volevo fare meglio oggi". "Ora conosco Andreeva meglio - ha proseguito -. Volevo colpire bene e divertirmi. E sembra che il piano abbia funzionato".

"Grazie mille, è stato un piacere - ha concluso Jasmine Paolini -. Grazie a chi mi segue da casa e a tutta la Francia".

Roland Garros, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in finale nel torneo doppio al Roland Garros, sulla terra parigina. Sono la prima coppia tutta italiana all’ultimo atto nello Slam francese 65 anni dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che nel 1959 avrebbero poi conquistato il trofeo. In semifinale i due azzurri, undicesime teste di serie, hanno battuto per 7-5, 2-6, 6-2, dopo quasi due ore di lotta, l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, secondi favoriti del seeding, nella rivincita della finale dell’Australian Open.