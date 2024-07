Jasmine Paolini sfiora l'impresa ma è Krejcikova la regina di Wimbledon, azzurra ko in tre set

Jasmine Paolini sfiora l'impresa contro la ceca Barbora Krejcikova ma deve cedere il passo all'avversaria in tre set e poco meno di due ore di gioco. Partenza in affanno per l'azzurra, che domina invece il secondo set, terzo in buon equilibrio ma alla fine la spunta Krejcikova 6-2 2-6 6-4. La ceca arriva subito al break nel primo game con al servizio Paolini, che capitalizza un solo punto. Krejcikova mantiene invece il suo ed è 0-2 in 6 minuti. Paolini fatica ma rientra in partita e vince il terzo game ai vantaggi nel suo turno di battuta. La ceca si porta sul 3-1 ma ai vantaggi contro una combattiva Paolini. Nuovo break Krejcikova e 1-4, tiene il servizio e si porta sull'1-5 in meno di mezz'ora. Paolini tiene il servizio successivo, 2-5 e mette a segno il primo ace della partita. Krejcikova vince il primo set lasciando a zero Paolini nell'ultimo game, 36 i minuti di gioco.

Jasmine Paolini (foto Lapresse)



Wimbledon, Jasmine Paolini: 'Sono un po' triste ma mi sono goduta ogni singolo momento'

"Vedere questo stadio pieno è un sogno realizzato. Oggi sono un po' triste ma cercherò di continuare sorridere perché da bambina guardavo in tv le finali di Wimbledon tifando per Federer. Essere qui a giocarne una è pazzesco. Mi sono goduta ogni singolo momento", le parole di Jasmine Paolini, dopo la finale persa contro la ceca Barbora Krejcikova. Grazie a tutti, proprio tutti, quelli che rendono possibile questo torneo". "Il pubblico è stato incredibile, sentire il vostro affetto è stato pazzesco - ha aggiunto -. Complimenti a Barbora, hai giocato in modo incredibile, e al tuo team. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi. Voglio ringraziare il mio team, la mia famiglia, tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre. Senza di loro non sarei qui".

Giorgia Meloni a Jasmine Paolini, 'nonostante sconfitta hai acceso cuori italiani'

"Orgogliosi di Jasmine Paolini. Prima tennista italiana a raggiungere la finale del prestigioso torneo di Wimbledon. Nonostante la sconfitta hai acceso i cuori degli italiani, riuscendo a trasmettere grinta e passione a tutti noi che ti abbiamo sostenuta". Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.