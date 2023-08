Jennifer Lopez balla sul tavolo e dietro ecco... mister Milan, Gerry Cardinale. La foto esclusiva

Gerry Cardinale, ecco mister Milan al compleanno di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez balla sul tavolo nella sua villa di Beverly Hills durante la festa del 54° compleanno.

La cantante e star di Hollywood è bella più che mai, ma.... chi appare dietro di lei? E' proprio l'uomo dei sogni di questa lunga estate di mercato a (stelle e) strisce rossonere: mister Milan, alias Gerry Cardinale. Come si può vedere in questa foto esclusiva di Affaritaliani.it. Il fondatore e Ceo di RedBird infatti è socio di Ben Affleck (compagno di JLo) in Artists Equity (la casa di produzione che ha prodotto il film Air - La storia del grande salto con Matt Damon) e amico della coppia.

A proposito di feste, l’altra sera Gerry Cardinale ne aveva organizzata una per il suo Milan (la squadra di Pioli è in tournée negli Usa dove ha giocato contro Real Madrid e Juventus, ora tocca al Barcellona) al San Vicente Bungalows, uno dei club più esclusivi di Los Angeles, situato a West Hollywood, di cui è membro.

Gerry Cardinale e gli affari con le stelle americane: da Ben Affleck a Lebron James

Non solo Jennifer Lopez e Ben Affleck. Un legame simile d'altra parte Gerry Cardinale ce l'ha anche con altre stella made in Usa. Un esempio? Lebron James (Redbird ha acquisito alcune quote di SpringHill, società fondata dal fuoriclasse dei Los Angeles Lakers). "Amo il calcio europeo e penso che il Milan sia un club davvero speciale dentro e fuori dal campo. C’è una grande opportunità di riportare il Milan tra i top team e i top brand del calcio europeo nel mondo. Milano è una città di livello mondiale, all’intersezione tra moda, sport, entertainment e cultura. Il Milan è il suo perfetto ambasciatore e RedBird il proprietario giusto per riportare il Milan ai giorni di gloria", era stata l'investitura pubblica del Prescelto nei giorni scorsi alla Gazzetta.

Gerry Cardinale e il Milan, i conti tornano e il mercato fa sognare i tifosi

Come si diceva è un'estate da sogno per il Milan: i conti sono in regola, la maglia sempre più 'preziosa' (vale 70 milioni di euro) e il calciomercato - (anche) grazie alla cessione a peso d'oro di Sandro Tonali al Newcastle - ha portato a una rivoluzione con gli arrivi di molti giocatori interessanti e in grado di infiammare San Siro: da Loftus Cheek e Pulisic, passando per Reijnders, Chukwueze, Okafor, Musah e c'è da giurare che... non sia ancora finita.

