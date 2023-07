Milan, effetto Cardinale-Furlani: maglia rossonera vale oltre 70 milioni. Mercato, 2 nuovi colpi

Milan, si stringe per Musah e Danjuma. Calciomercato rossonero, trattative e acquisti

Diavolo a tutto campo in questa calda estate 2023. Partiamo dal calciomercato. Sul terreno di gioco (virtuale) delle trattive si registra un Milan molto attivo e dinamico: da Ruben Loftus Cheek (che colma il vuoto lasciato da Sandro Tonali) al mini-Messi Luka Romero (preso a parametro zero dalla Lazio), passando per "Capitan America" Christian Pulisic (arrivato dal Chelsea sostituirà Brahim Diaz) sino all'olandese Tijjani Reijnders (l'ex Az è metronomo dai piedi buoni, con gol e assist tra le sue skills che i tifosi rossoneri sperano confermi in Italia). E le prossime ore saranno caldissime per Yunus Musah dal Valencia (un 'giovane Kessie') e l'estroso jolly d'attacco Arnaut Danjuma (il Villarreal chiede il prestito con diritto di riscatto il giocatore: seconda punta che ama partire da sinistra e all'occorrenza può giocare centrale). Senza dimenticare il colpo di prospettiva Alex Jimenez dal Real Madrid. In difesa poi piace Facundo Gonzalez Molino, centrale classe 2003 di proprietà del Valencia (grande fisico e ottima tecnica per il mancino sudamericano), stella del Mondiale Under 20 conquistato dal suo Uruguay in finale proprio contro l'Italia: è seguito da molte big europee e il Milan potrebbe tentare l'affondo (con Gabbia in uscita). Aspettando di capire chi sarà il nuovo attaccante: Taremi del Porto in pole position, crescono le azioni di Beto dell'Udinese, ma le sorprese in questa calda estate di calciomercato sono dietro l'angolo. Intanto Divock Origi non partirà venerdì pomeriggio con il resto del gruppo rossonero per la tournée negli Stati Uniti. Possibile che anche Ante Rebic e Fode Ballo-Touré restino a Milanello. I tre giocatori sono sul mercato.

Calcio, Milan e Msc (tornano) insieme per la nuova stagione 2023-24

La maglia del Milan è sempre più "ricca". Il Diavolo di Gerry Cardinale piace a sponsor e brand. L’amministratore delegato Giorgio Furlani lo aveva annunciato nel giorno del raduno della squadra rossonera. E ha mantenuto la promessa: l’AC Milan ha scelto MSC Crociere come nuovo sponsor di manica a partire dalla nuova stagione.

Il club ha siglato con la società un accordo che prenderà il posto di BitMEX sulla divisa da gioco e che, cifre alla mano, – secondo Calcio e Finanza - è il più redditizio nella storia del calcio italiano per uno sponsor di manica, dal valore di 5 milioni a stagione. A questa cifra si uniscono poi il main sponsor di maglia Emirates e il partner tecnico Puma - entrambi da 30 milioni di euro a stagione circa - più il retrosponsor WeFox, che complessivamente fanno salire il valore della nuova maglia milanista a circa 72 milioni di euro a stagione. Si tratta solo di una (plausibile) stima in quanto le cifre effettive verranno rese note con la pubblicazione del bilancio 2023/24.

Dunque MSC Crociere sarà Official Sleeve Partner del club rossonero e posizionerà il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalle prime squadre maschili e femminili e dalle formazioni Primavera. BitMEX invece diventerà invece Premium Partner e manterrà la posizione di Official Cryptocurrency Trading Partner.