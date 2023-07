Milan, preso Alex Jimenez dal Real Madrid. Taremi-Musah... Calciomercato news

Calciomercato Milan: pressing per Musah e Danjuma. Taremi in pole per l'attacco

Calciomercato caldissimo in casa Milan: Musah e Danjuma vicini (i colpi potrebbero essere chiusi prima della partenza della squadra per gli Stati Uniti). Pressing per Taremi e preso il giovane Alex Jimenez. Vediamo le trattative rossonere giocatore per giocatore.

Calciomercato Milan; Taremi in pole come attaccante

Medhi Taremi, 30enne centravanti del Porto, resta il nome caldo per l'attacco del Milan. I contatti con il club lusitano proseguono e i rossoneri puntano ad abbassare la richiesta da 20-25 milioni per il giocatore iraniano (in scadenza di contratto nel 2024). L'arrivo di Taremi chiuderebbe del tutto le possibilità di ingaggiare l'esterno destro d'attacco Chukwueze (il Milan ha ancora uno slot solo per gli extracomunitari) il cui prezzo fatto dal Villarreal resta alto (35 milioni malgrado il giocatore sarà in scadenza tra 12 mesi)

Calciomercato Milan, Rebic e Origi partono? Le offerte

Ante Rebic ha richieste dalla Turchia, Divock Origi piace ad alcuni club inglesi, come Leeds e Crystal Palace. I due giocatori non sono nel progetto del nuovo Milan (non è neanche scontato che partano per la tournée americana che vedrà i rossoneri sfidare Real Madrid, Barcellona e Juventus): toccherà a loro decidere se restare comunque in rossonero o accettare le richieste dall'estero.

Chi è Alex Jimenez preso dal Milan: l'erede di Carvajal arriva dal Real Madrid

Il Milan ha chuso l'ingaggio Alex Jimenez dal Real Madrid: il promettente talento spagnolo è un terzino classe 2005 (considerato "Il nuovo Carvajal", ma lui si ispira a Trent Alexander-Arnold del Liverpool) arriverà in prestito con diritto di riscatto e sarà aggregato alla Primavera di Ignazio Abate. Corsa, forte negli anticipi e dribbling: è un colpo in prospettiva che rientra nella filosofia di mercato rossonera.

Calciomercato Milan, nuova offerta per Musah

Yunus Musah si avvicina al Milan: i rossoneri puntano a chiudere la trattativa per il 20enne centrocampista americano prima della partenza per la tournée in modo da avere sia lui che 'Capitan America' Christian Pulisic nella trasferta made in Usa. Offerta ritoccata a 18 mln, richiesta di 20: con un paio di milioni di bonus si può chiudere in 48 ore.

Yunus Musah, Mian in pressing per il centrocampista americano del Valencia (foto Lapresse)



Calciomercato Milan, pressing per Danjuma. Isaksen verso la Lazio

Samuel Chukwueze è lontano, il Milan col Villarreal prova a stringere per un altro talento: Arnaut Danjuma, 26enne jolly offensivo che piace per la sua grande duttilità (seconda punta, esterno d'attacco sinistro, eventualmente prima punta i ruoli preferiti). E' reduce da una parentesi non semplice con la maglia del Tottenham, ma ha il talento giusto su cui scommettere. Si punta al prestito con diritto con riscatto, c'è da superare la concorrenza dell'Everton, ma il Milan sta cercando di chiudere la trattativa. I rossoneri hanno invece mollato la pista che porta a Gustav Isaksen. L''attaccante esterno classe 2001 del Midtjylland piace alla Lazio.

Milan, il contratto di Reijnders fino al 2028

Tijjani Reijnders arriva a titolo definitivo dall'AZ Alkmaar: per il centrocampista olandese il Milan ha messo sul piatto un contratto da 1,7 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2028. Con lui e Ruben Loftus Cheek il club di via Aldo Rossi ha sostituito Sandro Tonali (andato al Newcastle) e Ismael Bennacer che sarà fuori a lungo nel corso della prossima stagione (teoricamente fino a novembre, ma il rischio è che il campione algerino torni non prima di gennaio-febbraio). In mezzo al campo i rossoneri hanno anche Rade Krunic e Tommaso Pobega (il Torino sogna di riprederlo, ma per ora non se ne parla, più facile l'operazione Messias-Singo) e con Yunus Musah il reparto sarebbe al completo.