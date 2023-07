Morata all'Inter e Alice Campello festeggia: donna da copertina! (Le foto)

Morata-Inter, accelerazione di calciomercato

Alvaro Morata all'Inter: le voci si rincorrono. I rumors di calciomercato nelle ultime ore sono stati più insistenti. Nessun affare concluso, ma il club nerazzurro è in pole position per l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid che nelle scorse settimane era stato accostato al Milan e nelle ultime ore ha visto il suo entourage avere un incontro con la Roma. Ad ogni modo, su Morata-Inter, qui i dettagli della trattativa di calciomercato.

Morata-Inter e non solo. Alice Campello festeggia la copertina

E mentre Alvaro Morata sembra potersi vestire di nerazzurro (ma in questa pazza estate di calciomercato mai dare nulla per scontato, vedi il caso Lukaku, il colpo Cuadrado o il sorpasso Thuram in dirittura d'arrivo tra Inter e Milan), la moglie dell'ex stella della Juventus, Alice Campello festeggia su Instagram: copertina di Hola, noto mensile di moda spagnolo per la fashion blogger e imprenditrice veneziana. "Della Spagna mi piace tutto, le persone sono molto amichevoli e mi hanno sempre dimostrato molto affetto. Adoro il cibo, il clima e la moda", ha raccontato nell'intervista (rilasciata qualche settimana fa).

Alice Campello e Alvaro Morata hanno casa a Madrid e stanno molto bene. Ma è probabile che se la Milano nerazzurra trovasse l'accordo con l'Atletico per il suo cartellino, il ritorno in Italia sicuramente sarebbe cosa gradita a entrambi...