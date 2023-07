Lukaku alla Juventus e Cuadrado all'Inter: tifosi in rivolta vs i loro club

Lukaku alla Juventus, i tifosi bianconeri non lo vogliono. Il coro anti-Big Rom

"Noi Lukaku non lo vogliamo": il grido dei tifosi della Juventus contro l'affare che porterebbe Big Rom in bianconero diventa un coro forte e chiaro fuori dal JMedical. I supporter della Signora mostrano tutto il loro malcontento per le voci di calciomercato sull'asse Londra (Chelsea) - Torino dopo la rottura tra l'attaccante belga e l'Inter. Un affare che comunque è sì possibile, ma vincolato alla cessione di Dusan Vlahovic (una parte dei soldi incassati andrebbe investita sul cartellino di Lukaku): da giorni si parla di un interesse del Psg (che comunque guarda con attenzione anche a Harry Kane in uscita dal Tottenham, sfida di mercato al Bayern Monaco), anche se un'offerta ufficiale non è arrivata sul tavolo della Juve.

E in questo scenario complicato, tornano in auge le voci arabe per Romelu Lukaku: l'Al-Hilal non ha abbandato il sogno di acquistarlo (e al Chelsea andrebbero 50 milioni).

Cuadrado all'Inter, i tifosi nerazzurri e la Curva Nord non ci stanno

Se i tifosi della Juventus sono in stato di tensione per le voci su Lukaku, quelli dell'Inter stanno sul piede di guerra per l'arrivo di Juan Cuadrado: l'ex Juve ha trovato un accordo annuale a 2,5 milioni di euro netti con scadenza 30 giugno 2024 (al lordo costerà poco meno di 5 milioni di euro) e andrà a sostituire in rosa Raoul Bellanova (non riscattato dai nerazzurri per 7 milioni e passato poi dal Cagliari al Torino). Ma i supporter interisti - in primis la Curva Nord - non gradiscono il colpo Cuadrado, memori dei suoi 8 anni di militanza juventina e i tanti derby d'Italia tesi tra nerazzurri e bianconeri. Proprio dopo l'ultimo, in semifinale di Coppa Italia, Cuadrado ha preso due giornate di squalifica - dopo la tensione finale - che ironia della sorte sconterebbe con la maglia dell'Inter.

