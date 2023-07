Inter, deciso l'erede di Lukaku, scatto di Marotta. "Offerti 15 milioni"

Inter calciomercato: le voci su Balogun, Taremi e Wahi

L'Inter ha ormai archiviato l'era Lukaku e lavora per l'arrivo del nuovo attaccante che affiancherà in rosa Lautaro Martinez e Marcus Thuram (sostituto di Edin Dzeko che giocherà nel Fenerbahçe). Tanti i nomi usciti in questi giorni: dalla pista Taremi (ma sul 31enne bomber iraniano del Porto è avanti il Milan e sembra difficile ipotizzare a un nuovo sorpasso con rilancio stile-Thuram) a quella che porta a Folarin Balogun (che però l'Arsenal valuta sopra i 45 milioni dopo i 21 gol in Ligue 1 nella stagione in prestito allo Stade De Reims). Monitorato anche Elye Wahi, 20enne del Montpellier autore di 17 reti nell'ultima stagione e con doti esplosive di velocità che richiamano l'attenzione su di lui. Ma in pole position al momento c'è un altro giocatore, Alvaro Morata.

Calciomercato Inter, Morata primo nome per Marotta nel dopo-Lukaku

Nelle scorse settimane Alvaro Morata era stato a lungo accostato al Milan: l'ex attaccante della Juventus piaceva sì ai rossoneri, ma l'ingaggio è alto (siamo sopra ai 5 milioni e non si può appellarsi al Decreto Crescita) e il costo del cartellino non così abbordabile (inizialmente si era parlato di una clausola da 12 milioni, notizia poi mai confermata). Anche la Roma, dopo l'incontro con l'entourage dello spagnolo nelle scorse ore ha rallentato la presa e riflette sul da farsi. Anche la Juventus sta facendo un pensierino su Morata (ma c'è il nodo Vlahovic, senza la sua cessione non si muove nulla in attacco). In questa situazione di empasse, l'Inter prova a piazzare lo scatto decisivo: non spaventa l'ingaggio (con Lukaku non sarebbe stato inferiore), mentre bisogna trattare l'acquisto. Marotta è pronto a offrire 15 milioni bonus compresi, l'Atletico Madrid ne chiede circa 20. La trattativa potrebbe sbloccarsi.

Inter calciomercato: addio Onana, si stringe per Sommer. Problemi per Trubin. Cuadrado ok

Intanto è fatta per Juan Cuadrado in entrata a parametro zero dopo 8 anni di Juventus - malgrado i segnali di tensione dei tifosi nerazzurri per il suo arrivo (rientrate però le proteste e prima che inizi la stagione potrebbero avere un incontro col giocatore) - e per Onana in uscita, con direzione Manchester United (55 milioni tra parte fissa e bonus). In porta arriva Yann Sommer, 34enne svizzero legato al Bayern Monaco da una clausola rescissoria da 6 milioni di euro (i nerazzurri sperano nello sconto) e il sostituto di Handanovic potrebbe essere Anatolij Trubin, il 21enne ucraino però viene valutato più di 20 milioni dallo Shakhtar Donetsk.