Calciomercato, arabi scatenati: Pogba (offerta choc), Zaniolo, Zielinsky e...

Calciomercato, Milinkovic-Savic non basta: arabi pronti a soffiare Zielinski alla Lazio

Milinkovic-Savic ha lasciato la Lazio per andare all'Al Hilal di Koulibaly e Ruben Neves (40 milioni di cartellino e 20 netti di ingaggio al giocatore)? La Lazio aveva pensato a Piotr Zielinski come erede del Sergente, visto che il 29enne calciatore polacco è graditissimo al tecnico Maurizio Sarri (con cui ha lavorato ai tempi di Empoli e Napoli). Ma non aveva fatto conto proprio con gli arabi che non sembrano accontentarsi del solo Milinkovic. Ecco un'offerta 10-12 milioni di euro a stagione per tre anni dell'Al-Ahli che sta facendo vacillare Zielinski. Non semplice dire di no a una proposta del genere, poi ovviamente va trovato un accordo col Napoli (il club di De Laurentiis chiede 20 milioni per la cessione).

Calciomercato, sirene arabe per Lozano del Napoli

Non solo Zielinsky, un altro giocatore del Napoli campione d'Italia è corteggiato dalle sirene arabe: si tratta di Hirving Lozano. L'attaccante messicano, in scadenza di contratto nel 2024 però al momento resiste e vorrebbe restare in Europa in caso di addio alla società campana (e ha detto no anche ad alcune proposte arrivate dalla Turchia).

Calciomercato, proposta indecente dagli arabi per Zaniolo

L'Al-Hilal vuole portare Nicolò Zaniolo nella Saudi Pro League in Arabia Saudita. L'attaccante della nazionale italiana secondo i media turchi sarebbe oggetto di una proposta indecente: 120 milioni di euro in 4 anni ovvero 30 all'anno. Zaniolo ci starebbe pensando e l'Al-Hilal avrebbe dato 15 giorni di tempo per decidere al campione del Galatasaray (clausola rescissoria da 35 mln: inutile dire che per gli arabi non sarebbe un problema pagarla).

Calciomercato, rilancio choc per Pogba dall'Arabia Saudita

L'Arabia Saudita non molla Paul Pogba: non sono bastati i 100 milioni di euro in tre anni per convincere il centrocampista francese a lasciare la Juventus? L'entourage dell'ex stella del Manchester United, secondo la Gazzetta, avrebbe ricevuto verbalmente, un rilancio a 150 milioni. Al-Ittihad o Al-Ahli le squadre che si contendono il Polpo che, lo scorso weekend è volato a Gedda per visitare i centri sportivi e conoscere i progetti. Se Pogba dovesse cambiare idea, dicendo sì alle offerte arabe, la Juventus potrebbe trattare una cessione da 15-20 milioni.

Calciomercato, Morata resta nel mirino degli arabi

Non hanno smesso di suonare le sirene arabe per Alvaro Morata. L'attaccante, in uscita dall'Atletico Madrid e accostato a lungo al Milan (ma c'è distanza sull'ingaggio) e alla Roma - è nel mirino dell'Al-Ettifaq di Steven Gerrard. Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di passi avanti nella trattativa, con lo spagnolo che deciderà con la famiglia.

Calciomercato, Taremi-Milan? No arrivano gli arabi

Secondo ll'esperto di calciomercato Nicolò Schira sarebbe giunta un'offerta monstre dall'Arabia Saudita per il 31enne bomber del Porto, Mehdi Taremi, obiettivo di mercato del Milan. L'Al Hilal sembra deciso ad offrire all'attaccante iraniano un contratto fino al 2026 a 15 milioni di euro a stagione.

Calciomercato, Jorginho nel mirino dell'Arabia Saudita

Dopo Marcelo Brozovic, l'Al Nassr vuole un altro big a centrocampo. Come scrive il quotidiano catalano Sport, il club qatariota, in cui milita anche Cristiano Ronaldo, starebbe corteggiando Jorginho (dopo le voci su Kessie, ma il centrocampista del Barcellona sembra intenzionato a restare in Europa), passato all'Arsenal nello scorso gennaio (dopo gli anni al Chelsea) e con cui è ancora legato per un altro anno di contratto. Secondo queste indiscrezioni, i Gunners lascerebbero partire il centrocampista italiano per la cifra spesa in gennaio per acquistarlo, circa 12 milioni.

Calciomercato, Firmino in Arabia: giocherà nell'Al-Ahli

Firmino ha detto sì all'Arabia Saudita: l'attaccante, svincolato dopo 8 stagioni al Liverpool, giocherà nell''Al-Ahli e sarà compagno di squadra di Mendy (altro acquisto di questa estate). Il suo nome va ad aggiungersi ai vari Brozovic, che giocherà con Cristiano Ronaldo, Koulibaly, Kanté, Benzema...

Calciomercato, Lisandro Lopez in Arabia Saudita

Lisandro Lopez giocherà in Arabia Saudita. L'ex difensore di Inter e Genoa lascia il Club Tijuana e firma un contratto annuale con il Khaleej, club della Saudi Pro League