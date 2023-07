Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, vacanze bollenti in Sardegna. Le foto

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono concessi un po' di meritato riposo: CR7 e la modella hanno fatto vacanze al mare con tappa anche nella bellissima Sardegna.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo vacanze bollenti

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno conquistato la Sardegna nei giorni scorsi. La coppia è stata protagonista in questa estate 2023 che è diventa improssivamente bollente a livello meteo.

La modella-influencer e l'ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid si sono concessi un po' di vacanze sullo yacht di famiglia tra panorami mozzafiato e un mare da favola. E da favola anche la bellissima compagna di CR7: curve esplosive esaltare dai suoi microbikini. Sulle dita poi diamanti e i rubini spettacolari.

Per Cristiano Ronaldo è un periodo di pausa dopo una stagione infinita: partita con la maglia del Manchester United, proseguita alla guida del Portogallo nei Mondiali di Qatar 2022 e conclusasi in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, in un campionato che giorno dopo giorno vede arrivare sempre nuove stelle. Da Koulibaly a Benzema, passando per Milinkovic Savic (la bomba di mercato dell'ultima ora, il Sergente lascia la Lazio e non andrà alla Juventus), senza dimenticare Marcelo Brozovic o Ever Banega.

