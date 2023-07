Monza calcio in vendita? Pier Silvio apre. Red Bull mette nel mirino il club

Monza, Red Bull fa sul serio. Interessata al club di Berlusconi

Ad un mese dalla morte di Silvio Berlusconi, la famiglia sta cercando di fare il punto sugli asset strategici per il gruppo Fininvest e tra questi non sembra più rientrare il Monza calcio, la squadra brianzola acquistata dal Cavaliere e arrivata fino alla Serie A con ottimi risultati. Marina e Pier Silvio hanno fatto capire in più di una circostanza di voler lasciare definitivamente il mondo del calcio e la frase pronunciata dal capo di Mediaset è la conferma di una imminente cessione: "Se la società calcistica dovesse passare di mano, saranno ottime mani per portare avanti al meglio il sogno di papà".