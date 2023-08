Calciomercato Milan, Krunic al Fenerbahce "c'è l'accordo". De Ketelaere-Adli..

Calciomercato Milan, Fenerbahçe non molla Krunic

Rade Krunic lascia il Milan per andare in Turchia? La voce era uscita nei giorni scorsi non trovando conferme. Ma da Istanbul e dintorni insistono: secondo il portale turco Sports Digitale, il Fenerbahce avrebbe raggiunto l'intesa con il centrocampista bosniaco. Di più: "Il Fenerbahçe ha raggiunto un accordo con Rade Krunic del Milan su tutto. Il giocatore del Milan vuole lasciare la squadra - ha scritto il giornalista turco Ertan Süzgün su 'Twitter' -. Il Fenerbahçe ha fatto un'offerta ufficiale al Milan. C'è una trattativa tra i due club".

Una indiscrezione di mercato che 'spiazza' visto che nell'ultima stagione Rade Krunic è stato uno dei giocatori più ulizzati da Stefano Pioli, un jolly impiegato in vari ruoli e posizioni tra centrocampo e trequarti. Di fronte a una buona offerta economica però il club rossonero potrebbe riflettere e andare poi a caccia di un regista in mezzo al campo (il 25enne argentino Nicolas Dominguez del Bologna un giocatore sotto osservazione), visto che Ruben Loftus Cheek e Reijnders sono due mezzali (rispettivamente destra e sinitra), mentre Musah pare più 'diga di centrocampo' (non a caso molti hanno paragonato il 20enne ormai ex Valencia come 'giovane Kessie').

Calciomercato Milan, Saelemaekers non incedibile

Di sicuro Krunic non è nella lista esuberi del Milan. Così come Alexis Saelemaekers: il belga può restare (e magari risultare utile in una posizione di terzino destro), ma di fronte a una decina di milioni i rossoneri valuteranno la possibilità di venderlo.

Calciomercato Milan, sondaggi per De Ketelaere e Adli

Sul mercato c'è invece Charles De Ketelaere. Tanti i club che hanno chiesto informazioni sul belga: dal Lens al Marsiglia, passando per Aston Villa e Psv dall'Olanda. Riflessioni anche da parte dell'Atalanta. Nessuna offerta concreta, ma qualcosa potrebbe muoversi: il club rossonero può ragionare su una cessione che non provochi minusvalenze a bilancio (servono 28 milioni). Poi c'è Yacine Adli: il talento francese, ex trequartista del Bordeaux, ha estimatori all'estero. Piace ad Ajax, Lille, Siviglia ed Eintracht Francoforte. Anche in questo caso il Milan attende però di valutare delle offerte, con 8-10 milioni l'affare si può concludere.

Charles De Ketelaere (foto Ipa)



Calciomercato Milan, Origi e l'offerta in arrivo dagli arabi

Attenzione a Divock Origi. L'ex attaccante del Liveroppol, non convocato per la tournée americana, si sta allenando a Milanello. In un primo momento pensava di restare rossonero e giocarsi le sue chance cercando di riscattare la passata stagione, ma ora il belga sta riflettendo sul futuro. E sembra sia in arrivo un'offerta dall'Arabia Saudita che porterebbe anche soldi nelle casse del Milan.

Calciomercato Milan, dalle cessioni un tesoretto per gli ultimi colpi in entrata

Le cessioni di alcuni di questi giocatori, dopo quella di Rebic passato al Besiktas (che ora tenta Messias, il cui cartellino viene valutato circa 5 milioni) potrebbero permettere al Milan di tornare sul mercato in entrata con un nuovo tesoretto. In quest'ottica l'idea oltre al centrocampista centrale, al terzino sinistro (se parte Fodé Ballo-Touré), si guarderebbe al mercato attaccanti alla ricerca di un vice-Giroud giovane. Il nome di Alejo Veliz del Rosario Central (classe 2003 "un fuoriclasse che mi ruba gli occhi" ha detto di lui un ex campione di serie A) gira da giorni, non va però sottovalutato anche Lucas Beltran, attaccante del River Plate (classe 2001).