Chi è Alejo Veliz, 20enne attaccante argentino per il Milan. "Un fuoriclasse"

Veliz "è un fuoriclasse, mi ruba gli occhi. Ha il futuro assicurato". Bertoni sull'attaccante che cerca il Milan

L'ex giocatore della Fiorentina, Daniel Bertoni ha parlato di Alejo Veliz, attaccante classe 2003 argentino che cerca il Milan (entrato in concorrenza col Torino dopo che si è aperta la possibilità di tesserare un altro extracomunitario ora che Ruben Loftus Cheek è diventato comunitario) e di Lucas Beltran (che piace alla Fiorentina).

"Beltran ha fatto molto bene al Colon, poi il River l'ha riscattato ed ha fatto molto bene anche qui - le parole a Radio FirenzeViola - Però posso dire che non è lui che mi ruba gli occhi quando guardo il campionato argentino; è un attaccante dal futuro assicurato, si tratta di Veliz, che gioca nel Rosario Centra"l

In pilllole



- Yunus Musah, il Valencia chiede 20-22 milioni bonus compresi. Intermediari al lavoro e Milan (che offre 18+2) più vicino - Samuel Chukwueze ha firmato fino al 2028 con il Milan e indosserà la maglia rossonera 21: "Potete chiamarmi anche Sammy. O Chuku Chuku", ha detto in un video social pubblicato dal Milan

Daniel Bertoni spiega: "Beltran gioca molto bene sia dentro l'area che fuori. L'hanno paragonato ad Aguero ma il Kun era un fuoriclasse totale e l'ha dimostrato da subito. Beltran è un altro giocatore ma lo vedrei bene con Gonzalez e Ikoné. Ripeto però che Veliz è un'altra cosa, un fuoriclasse".

Chi è Alejo Veliz, attaccante argentino obiettivo del Milan

Alejo Veliz è un centravanti di 20 anni (nato il 19 settembre del 2003 a Godeken, nella provincia di Santa Fe) di proprietà del Rosario Central (valutazione 14 milioni), reduce da un ottimo mondiale Under 20 con la maglia dell'Argentina (3 gol in 3 partite). Il primo a credere in lui era stato Carlitos Tevez, che quando allenava il Rosario Central lo aveva fatto giocare con sempre maggiore continuità (ripagato da 6 gol e un assist nel 2022). Complessivamente ha 61 presenze con il club gialloblù con 19 gol e 2 assist. ma è stato questo l'anno della esplosione con 11 reti (e un assist) in 22 gare del campionato argentino.

Alto un metro e ottantasei, forte fisicamente e di testa, ottimo fiuto del gol e buone doti tecniche, è un giocatore di grande fisicità che sa giocare spalle alla porta permettendo alla squadra di salire: il vice Giroud ideale dietro al quale crescere. Un colpo in prospettiva che, se concretizzato (vanno piazzati Origi-Rebic in uscita e Lorenzo Colombo potrebbe essere prestato) potrebbe offrire nuove alternative nella rosa d'attacco del Milan.

