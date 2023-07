Osimhen-Napoli addio? "Offerta da 200 milioni". Calciomercato terremoto!

Mbappé dice no all'Arabia Saudita: gli emiri pronti a virare su Osimhen

Kylian Mbappé ha rispedito al mittente l'offerta dell'Al Ahli: i dirigenti erano arrivati a Parigi dall'Arabia Saudita per convincerlo a giocare in Saudi Pro League, ma lui ha in testa di restare in Europa e andare il prima possibile al Real Madrid (contratto in scadenza tra un anno con il Psg che mediata di lasciarlo in tribuna in assenza di cessione). Ma il no di Mbappè porta gli arabi sulle tracce di un altro top player in attacco.

E, secondo L'Equipe, l'Al Ahli, medita di spostare le sue attenzioni su Viktor Osimhen: il capocannoniere della serie A e stella del Napoli campione d'Italia - 31 gol in 39 partite tra campionato e Champions League la scorsa stagione - potrebbe essere oggetto di una proposta indecente a breve. E con lui il club partenopeo che sta lavorando in questi giorni al rinnovo del suo contratto (fino al 2027).

Osimhen-Napoli, doppia proposta indecente dall'Al Ahli?

Dall'Arabia potrebbe arrivare l'oferta da 200 milioni sul cartellino del giocatore. A quel punto il club De Laurentiis non potrebbe che venderlo, ma l'ultima parola spetterebbe comunque a Osimhen: restare a Napoli, andare in un altro top club europeo (Psg in primis tra le squadre che pensano a lui soprattutto se Mbappè andasse subito al Real Madrid) o trasferirsi all'Al Ahli? Domanda che potrebbe presto avere una risposta, provocando eventualmente un terremoto nel calciomercato europeo.

Tra l'altro Osimhen in queste ore era a Parigi, cosa che ha aumentaro le preoccupazioni dei tifosi napoletani. Va però detto che l'attaccante nigeriano ama la Capitale francese e ci va spesso in vacanza. Tra l'altro è andato sotto la Tour Eiffel senza l’agente Roberto Calenda, cosa che dovrebbe tranquilizzare i supporter partenopei.

