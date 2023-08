Lukaku-Vlahovic scambio! Donnarumma-Juventus vicini, 2 addi dolorosi in vista

Lukaku alla Juventus e Vlahovic al Chelsea, le cifre dello scambio di mercato

Si scalda l'asse Londra-Torino: lo scambio Vlahovic per Lukaku porta alla svolta di calciomercato nell'aria da tempo. Il Chelsea apre alla trattativa e si può chiudere 30-35 milioni di conguaglio a favore della Juventus. Big Rom viene valutato 80 da entrambe, bisogna trovare la quadra sul prezzo del cartellino dell'attaccante serbo. L'ex bomber dell'Inter firmerà poi un triennale da 9 milioni a stagione con la Juve, mentre Vlahovic prenderà uno stipendio analogo dal club londinese (per quattro anni). La sensazione è che la Lukaku bianconero possa diventare realtà nel corso della settimana.

Calciomercato Juventus, Kessie bianconero? Prima addio a Zakaria-McKennie. Nodo Pogba

La Juventus non molla la pista che porta a Kessie. Allegri sogna l'ex Milan nel centrocampo bianconero e Giuntoli è al lavoro (con l'agente del giocatore Gerorge Atanga), ma deve fargli spazio in rosa: vanno chiusi i trasferimenti di Zakaria (Monaco, Lipsia o West Ham: si tratta per una cessione da 20 milioni) e poi McKennie (sondaggi da Germania, Turchia e Inghilterra). Ancora da capire il futuro di Pogba: il mercato in Arabia Saudita chiude il 20 settembre e potrebbero arrivare rilanci dall'Al Ahli nel medio periodo per convincerlo a lasciare l'Italia. Sempre a centrocampo potrebbe partire uno tra Miretti e Rovella in prestito.

Tornando a Kessie. Juventus e Barcellona hanno trovato un accordo di massima sulla base del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Manca l’ok del centrocampista ivoriano che lascerebbe più volentieri la Spagna per la Premier League ed è tentato dal Tottenham.

Donnarumma alla Juventus? Con Szczesny al Bayern Monaco

Donnarumma alla Juventus? Affare possibile in prestito (con pare dell'ingaggio pagato dal Psg). La dirigenza bianconera ha effettuato un sondaggio esplorativo per capire la situazione. Ma Gigio arriverebbe a Torino solo se il Bayern Monaco convincerà Wojciech Szczesny a trasferirsi in Bundesliga (liberando Yann Sommer per l'Inter): il portiere polacco vorrebbe garanzie di essere titolare, che potrebbero non essere solidissime quando rientrerà Neuer dall'infortunio.

Calciomercato Juventus, Iling Jr e Soulè: offerte per i gioielli bianconeri

La Juventus vorrebbe tenere il 19enne esterno inglese Samuel Iling Jr ma le sirene della Premier League hanno iniziato a suonare: l’ex Chelsea era diventato bianconero a parametro zero ai tempi della Primavera e di fronte a un'offerta da 18-20 milioni Giuntoli e Manna potrebbero dare l'ok alla cessione. Piace al Brighton di De Zerbi, ma anche Aston Villa, Everton e Wolverhampton sono in corsa. La missione a Londra per Lukaku aiuterà a valutare anche le proposte sul talento juventino. E attenti anche al destino di Matias Soulé: Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach lo vogliono. "Mi chiedi se resto? Non lo so", ha detto nelle scorse ore Soulé a un tifoso americano. L’addio del centrocampista argentino (nazionale Under 20) porterebbe alla Juventus una cifra vicina ai 10 milioni.

Bonucci dalla Juventus all'Ajax, indiscrezioni olandesi

"Leonardo Bonucci è stato offerto all'Ajax e sarebbe propenso a trasferirsi ad Amsterdam". A rivelarlo è il De Telegraaf, uno dei principali quotidiani olandesi. La parole nel corso di un podcast, con il direttore tecnico dei lancieri Sven Mislintat che aveva pensato a costruire l'operazione in entrata. Il difensore bianconero intanto prosegue la preparazione individuale alla Continassa e su Instagram ha pubblicato qualche estratto della sessione di allenamento con didascalia: "Day by day".