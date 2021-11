Joaquin Sanchez si ritira: Pensavo di fare l'attore a luci rosse o il pompiere

Joaquin Sanchez: "Ho 40 anni, mi ritiro e cambio mestiere. Mi sarebbe piaciuto fare l'attore a luci rosse o il pompiere"

Joaquin Sanchez, ex giocatore della Fiorentina, ha annunciato il ritiro durante un'intervista tv rilasciata al programma spagnolo El Hormiguero di Antena 3. Il calciatore si è confessato, parlando del lavoro e della sua vita privata.

"So già che il calcio mi mancherà, ma a 40 anni è arrivata l'ora di smettere. Ormai del resto non gioco quasi mai", ha ammesso il calciatore, che ha aggiunto che al termine della stagione in corso, in cui è impegnato ancora col Betis, vorrebbe intraprendere una nuova carriera come presentatore tv.

"Sarà un programma molto divertente, con umorismo e allegria" ha raccontato parlando di Joaquin, el novato. "Presto lascerò il calcio, ma voglio comunque continuare a imparare nuove professioni". E a proposito di questo, ha fatto una confessione legata al suo passato: "Cosa mi sarebbe piaciuto fare? Ora seriamente, o il pompiere o l'attore porno.

Mi sarebbe davvero piaciuto essere pompiere perché è una professione meravigliosa, devi sentire una scarica di adrenalina quando suona la campana e devi intervenire velocemente. Per quanto riguarda essere attore porno" aggiunge ridendo "forse, non sarei stato all'altezza".