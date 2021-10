Juve, Agnelli: "Impatto Covid da 320mln" e annuncia un Investor Day nel 2022

Juve, assemblea con gli azionisti: impatto Covid pari a 320 milioni di euro. Annunciato un Investor day per il 2022

Si è aperta, con un ricordo di Gianpiero Boniperti, l’assemblea degli azionisti della Juventus che si svolge in presenza, all’aperto, nell’Allianz Stadium. A chiedere un minuto di raccoglimento il presidente, Andrea Agnelli, che ha invitato gli azionisti ad osservare un minuto di silenzio per ricordare “Giampiero Boniperti che è stato prima capitano, poi presidente e leggenda della Juventus”. Al minuto di silenzio è seguito un applauso.

“É nostra intenzione promuovere nel 2022 un Investor Day per permettere ad azionisti e investitori di valutarci su obiettivi precisi e ben definiti”. Queste le parole del presidente della Juventus, nel corso dell’assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio 2020-2021 e un aumento di capitale di 400 mln.

“Il piano di investimenti che avevamo proposto nel 2019 era credibile e i suoi effetti si sarebbero verificati nel medio termine. Quel piano era credibile ieri, è credibile oggi e ha le carte in regola per ripartire grazie all’aumento di capitale che proponiamo oggi all’attenzione dell’assemblea”. Agnelli , poi, ha ribadito che “l’impatto degli effetti diretti e indiretti del Covid sulla nostra società è di 320 mln con un 40% di questi effetti che si riverbera sull’esercizio in corso, quindi andremo a pulire gli effetti del Covid al termine di questa stagione”.

“Al di là dei risultati che ha avuto, sfido chiunque a confermare l’attuale sistema del calcio professionistico sia soddisfacente. Sento lamentarsi chiunque quello che trovo sorprendente è che ogni proposta, ogni tentativo di riformare questa industria venga accantonata, in merito sia alla riforma delle competizioni, sia alla governance, sia allo sviluppo commerciale”.