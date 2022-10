Incubo-Juve, ma Allegri si consola. Chi è Nina Lange Barresi, la nuova fiamma

Il tecnico Allegri con la nuova fiamma dimentica il periodo nero della Juventus

Se sul campo da calcio la situazione appare complicata, lo stesso non si può dire per la sfera privata: il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha infatti ritrovato l’amore, dopo la brusca chiusura con Ambra Angiolini di circa un anno fa, si disse, a causa di un tradimento di lui.

Ad ufficializzare la liaison con la nuova fiamma ci ha pensato lo stesso Allegri, con una passeggiata mano nella mano nel centro di Torino paparazzata dal settimanale “Diva e donna”.

Massimiliano Allegri e Nina Lange Barresi - "Diva e donna"



Paparazzato Allegri con la nuova fiamma: ecco di chi si tratta

La donna, con cui l’allenatore era già stato avvistato qualche tempo fa a Lugano, ha finalmente un nome: si tratta di Nina Lange Barresi, elegante proprietaria di una società di consulenza manageriale e con l'interesse per la finanza, che vive in Svizzera. Come l’allenatore della Juve, anche Nina è molto riservata per quanto riguarda la sua vita extra-professionale, e sui social network sembrerebbe non avere profili personali.

Dopo la sconfitta mortificante in Champions col Maccabi di martedì 11 settembre, Allegri ha incassato la fiducia di Agnelli, e ora è stretto tra due fuochi, anzi tre con Nina. Sorridenti, nelle foto sono ritratti mentre sfilano complici per le vie del centro città, fermandosi a stringere la mano a chi riconosce il tecnico e lo ferma con un saluto.

Oltre ai quattro anni con Ambra, Allegri ha alle spalle un matrimonio e un’altra lunga unione, dalle quali sono nati i due figli.