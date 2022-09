Juve, che periodo nero! Pogba si opera e rischia di star fuori sei settimane

Pogba ammette di aver pagato lo stregone: "Ma era per beneficienza"

Brutta sorpresa per la Juve, che già sta vivendo un inizio di stagione molto difficile. Paul Pogba ha deciso di operarsi al ginocchio infortunato, dopo aver annunciato di preferire una terapia conservativa che gli avrebbe consentito di tornare presto in campo. In questo modo invece rischia almeno sei settimane di ulteriore stop.

La scelta del centrocampista francese è legata alla necessità di tornare in piena forma per i mondiali in Qatar, ma rappresenta un bel problema per la Juve, che martedì sera, 6 settembre, in Champions League, affronta la trasferta sul campo del PSG senza un altro nuovo acquisto messo ko dagli infortuni: Angel di Maria. A proposito di PSG, Pogba continua ad avere problemi con il fratello Mathias, che lo accusa, tra l'altro, di aver pagato uno stregone per gettare il malocchio su Kylian Mbappè, centravanti dei parigini. Pogba smentisce tutto, dicendo di aver dato sì dei soldi allo stregone, ma per una finalità benefica.