Juve fuori dalle coppe europee più 20 mln di multa. La sentenza Uefa

Juve, che batosta dalla Uefa

La Juventus è stata squalificata per un anno dalle competizioni europee dalla Uefa per violazione dei regolamenti Uefa Club Licensing e del fair play finanziario (Ffp). Il club di Torino è stato anche multato di 20 milioni di euro, anche se 10 milioni di euro sono condizionali e verranno applicati solo in caso di irregolarità nei bilanci annuali della Juventus per il 2023, 2024 o 2025. La sentenza esclude quindi la Juventus dalla prossima Conference League. Al suo posto sarà ripescata la Fiorentina.

Ferrero: "Dispiaciuti decisione Uefa, nostro operato corretto

Siamo dispiaciuti per la decisione del Uefa Club Financial Control Body. Non condividiamo l’interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni". Così in una nota il presidente della Juve, Gianluca Ferrero, ha commentato il giudizio dell'Uefa di escludere il club dalle competizione europee, giudizio contro il quale "abbiamo deciso di non presentare appello".