Juventus, allarme Cristiano Ronaldo. Quanto manca Higuain a CR7...

Due finali e due sconfitte: Cristiano Ronaldo, l'uomo delle cinque Champions League, vive una stagione strana. Un doppio ko consecutivo a un soffio dal sollevare un trofeo non gli era mai capitato. Battuto in Supercoppa dalla Lazio per 3-1 a Riad prima e in Coppa Italia dal Napoli di Gattuso poi. Questa volta sono stati decisivi i rigori, che lui non ha calciato, essendo stato designato da mister Sarri come quinto a tirare (Perchè non ha tirato il primo si sono chiesti in molti? "Io ai più forti facevo calciare il quarto", ha detto Capello nelle scorse ore...). Comunque sia, zero titoli.

"Cosa altro può fare? Da solo il mio tesoro non fa miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque... Testa alta, di più non potevi fare", ha scritto Elma, la sorella di Ronaldo su Instagram.

La Juve non vince, Ronaldo non segna... Colpa di Sarri?

Le critiche di tifosi e addetti ai lavori sul tecnico della Juventus si sono sprecate in queste ore e l'allenatore bianconero è sotto esame in questo finale di stagione, però restano pure le prestazioni deludenti di CR7 negli ultimi due match di Coppa Italia: dal rigore sbagliato contro il Milan (con super allungo di Donnarumma che ha toccato la palla), alla partita decisamente sotto tono all'Olimpico contro il Napoli. Zero gol e zero assist nelle due partite: Ronaldo poco pericoloso in semifinale e deludente in finale. Fa ancora più rumore perchè erano tutti convinti di vedere un super CR7 alla ripresa del calcio: si era allenato tantissimo in Portogallo durante il lockdown e si pensava di vederlo in ottime condizioni di forma. Invece i 96 giorni senza match ufficiali si sono fatti sentire anche per un fenomeno come lui. Lontane le undici partite consecutive in gol da dicembre in poi in campionato. Allargando il discorso già prima dello stop si era fermato: niente gol nelle ultime quattro partite (la partita contro l'Inter era stata decisa da un grande Dybala).

Ma sono solo statistiche e i numeri vanno letti sul lungo periodo: capita, non si può segnare sempre (e lui ha fatto 21 reti in stagione sino ad ora). Allarme CR7 alla Juventus? Il pluri-Pallone d'Oro, sin dai tempi del Real, è abituato a essere decisivo quando si 'scrive la storia', quindi i tifosi bianconeri possono sperare che sarà la volata scudetto e quella in Europa (si parte dagli ottavi contro il Lione a inizio agosto sognando la finale di Lisbona davanti al suo popolo) il momento in cui Ronaldo si prenderà le luci della ribalta, lasciando il suo marchio sulla stagione.

Di certo CR7 dovrà ritrovare un po' delle brillantezza perduta. E magari... Gonzalo Higuain. La sua assenza (problemi muscolari) si è sentita: il Pipita è l'unico vero centravanti in rosa per questa Juventus (a fine dicembre era stato ceduto Mandzukic - comunque mai in campo nella prima parte di stagione - ma a gennaio poi non si è presa una punta sul mercato) e l'uomo migliore per aprire varchi a Ronaldo, che può 'girargli intorno'. Non dimentichiamo che nelle sue annate al Real Madrid, il portoghese ha sempre preferito partire da sinistra avendo una punta d'appoggio davanti (e in quel ruolo Benzema era insostituibile). Ecco perché una Juve con un tridente CR7, Dybala e Douglas Costa - con Ronaldo centrale o Dybala 'alla Mertens' - non può essere la soluzione preferita dal fuoriclasse di Madeira. Manca un numero 9 per riempire l'area di rigore e il recupero dell'attaccante argentino (potrebbe essere disponibile contro il Bologna) sarà decisivo nella volata scudetto contro Lazio e Inter.