Juventus e Allegri in ansia per le condizioni di Federico Chiesa

Juventus, botta alla caviglia per Chiesa

Ancora problemi per Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus ha preso una botta nel corso dell'allenamento di questa mattina. Il 26enne, ex Fiorentina, è stato colpito alla caviglia destra da Alex Sandro. Chiesa è uscito dal campo per precauzione ed è stato curato dallo staff medico bianconero.

Da valutare nei prossimi giorni la gravità della botta e capire se potrà essere a disposizione per il match di domenica al 'Maradona' contro il Napoli, dove il tecnico Massimiliano Allegri non potrà contare su Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Juventus, bookie smentiscono Giuntoli, Allegri a rischio e in quota avanza Thiago Motta

"Noi vogliamo tenere Allegri”. Nonostante le parole di Cristiano Giuntoli alla vigilia di Juventus-Frosinone, i bookie non credono alla conferma del tecnico bianconero, che proprio domenica con il gol di Rugani all’ultimo respiro ha chiuso una striscia negativa aperta da quattro partite. Gli esperti di Sisal al posto del livornese vedono in ribasso, a 1,85, l’approdo di Thiago Motta – uomo del momento con il suo Bologna, dato in Champions League a 3,50 su Planetwin365 – sulla panchina del club torinese, a caccia di uno scudetto che manca ormai dal 2020. Proprio in riferimento allo scudetto, su Snai avanza a 3 volte la posta la candidatura di Antonio Conte, ex allenatore della Vecchia Signora capace di vincere tre titoli in altrettante stagioni tra il 2011 e il 2014. Più lontani in quota Roberto De Zerbi, dato a 7,50, Xabi Alonso, ancora imbattuto con il suo Bayer Leverkusen, offerto a 12 e soprattutto Zinedine Zidane, che non ha chiuso le porte a un futuro in Italia, a 20.