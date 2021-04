Juventus, arriva anche il fuoco amico: "Andrea? Che figuraccia planetaria"

La vicenda SuperLega ha scosso il mondo del calcio ma non solo. Nell'occhio del ciclone per il tentativo di scissione di 12 top club europei dall'Uefa ci sono soprattutto due figure. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez, principale artefice dell'organizzazione e il numero uno della Juventus, Andrea Agnelli. Quest'ultimo ha ricevuto critiche unanimi sulla sua iniziativa, adesso si è aggiunto anche il fuoco amico. A parlare è Evelina Christillin, una delle donne più influenti del mondo del calcio e non solo. E' consigliere della Uefa e siede nel cda della Juventus, ma soprattutto è chiamata "la signora Agnelli" per la sua vicinanza alla famiglia.

"La figura che ha fatto Andra - si legge sul Fatto Quotidiano - è stata purtroppo planetaria. Ma la notizia che io possa prendere il suo posto è assolutamente infondata e già plurismentita. Nessuno mi ha chiamata e penso che Andrea Agnelli continuerà nel ruolo. Con la Juve è un amore infinito, inesauribile, totale. Ed è già un orgoglio il solo fatto di poter essere annoverata tra le possibilità. Non ha fondamento l’ipotesi ma fa immenso piacere per la stima che immagino la sostiene".