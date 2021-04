Juventus, Dybala: "Sfida con Ronaldo per i 100 gol. Lui intrattabile quando.."

Juventus, Dybala: “Ronaldo è intrattabile per qualche minuto quando perde"

"Io e Ronaldo ci stiamo sfidando per arrivare a 100 gol con la Juventus: a me ne manca uno, a lui tre", spiega Paulo Dybala. L'attaccante bianconero parla del 'testa a testa' con CR7 su chi arriverà prima a questo traguardo. La Joya racconta: "Vuole sempre vincere, anche in allenamento, e se perde diventa intrattabile per qualche minuto", le sue parole durante una diretta su Twitch con Ibai Llanos, streamer e commentatore eSports.

Dybala su Lionel Messi alla Juventus

Dybala su Lionel Messi: "Si è parlato di un suo possibile approdo alla Juve ma si sapeva che sarebbe stato difficilissimo e sono due giocatori differenti, non saprei sceglierne uno".

Dybala: "Scudetto all'Inter. Juventus? Impariamo dagli errori"

L'attaccante della Juventus fa un bilancio sulla stagione: "Abbiamo vinto la Supercoppa contro il Napoli e avremo la Coppa Italia contro l'Atalanta, ma lo scudetto finirà all'Inter. È stato un anno differente: abbiamo cambiato tanto, speriamo che di far meglio nella prossima stagione e di imparare dagli errori", le parole di Dybala.