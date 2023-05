Juventus fuori dalle Coppe? Ziliani: "Uefa la escluderà 2-3 anni". E su Allegri...

Juventus, Ziliani: "Esclusa dalle coppe per 2-3 anni dall'Uefa"

La Juventus rischia l'esclusione dalle Coppe europee da parte dell'Uefa? Nei giorni scorsi erano trapelate voci su una possibile decisione autonoma dalla massima organizzazione calcistica continentale.

Rispondendo a un commento su Twitter, il giornalista Paolo Ziliani è molto più netto sul tema: "La Corte d'Appello darà sicuramente un'altra penalità, forse inferiore, ma afflittiva, che toglierà cioè la Juve dalle coppe dell'anno prossimo. Poi arriverà l'Uefa a escluderla per 2-3 anni dal momento della prima qualificazione (non questo quindi)", ha concluso.

Ziliani: Allegri non sarà l'allenatore della Juventus

Sempre sui social Ziliani si è espresso sulla panchina bianconera della prossima stagione spiegando che "Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nel 2023-24".

Juventus-Allegri addio? I rumors su Zidane e Tudor

In questi giorni sono girate diverse indiscrezioni sul futuro allenatore della Juventus. Detto che il divorzio con Max Allegri non è per nulla scontato (vanno ricordati i due anni ancora di contratto che legano il tecnico livornese alla Vecchia Signora), dalla Spagna è tornato d'attualità il nome di Zinedine Zidane con tre possibili mete secondo il quotidiano catalano per Zizou - Juve, Paris Saint Germain e Marsiglia - ma non va sottovalutata l'ipotesi Igor Tudor: l'ex difensore bianconero sta facendo molto bene proprio alla guida del Marsiglia (secondo in Ligue 1 a soli 5 punti dal Psg capolista). Rumors in queste settimane anche su Giampiero Gasperini in caso di addio all'Atalanta. Improbabile la pista che porta a Roberto de Zerbi: l'ex allenatore del Sassuolo piace alle big di serie A, ma è legato al Brighton dove sta facendo molto bene e ha una clausola rescissoria alta (12-13 milioni) che impedisce sogni di riportarlo il prossimo anno in Italia.

L'ad del Monza, Adriano Galliani invece ha tolto Raffaele Palladino dal toto-allenatore della Juventus...