Juventus, Giorgia Capaccioli: il fioretto scalda i tifosi: se la Juve batte il Torino... FOTO

Giorgia Capaccioli, promessa ai tifosi della Juventus: "Se vinciamo il derby con il Torino..."

Giorgia Capaccioli carica i tifosi della Juventus in vista del derby della Mole che si giocherà in casa del Torino: "Ho una sfida da lanciare: se vinciamo contro il Toro vi dedicherò un video live. Ci state?".

Chi è Giorgia Capaccioli, modella e influencer tifosa della Juventus

Giorgia Capaccioli è una modella, influencer, presentatrice (nei giorni scorsi su a Novastadio su Telenova e in passato anche su Telelombardia e Top Calcio 24 dove è stata ospite del programma Tackle Duro). Nel 2014 è stata protagonista a Miss Italia con la fascia di Miss sport lotto Lombardia. Ha avuto alcune esperienze in passerella e nel mondo dei motori (e all'EICMA). Come detto, è una grande tifosa juventina. "Sono di famiglia interista, da piccola mio padre mi portava con sè a qualche partita – aveva raccontato in passato Giorgia Capaccioli – . Poi ci sono stati i Mondiali 2006. Avevo 12 anni ed ero a Viareggio, città natale di Marcello Lippi, e per la prima volta avevo seguito tutte le partite dell’Italia. Molti dei campioni che mi avevano colpito erano della Juve. Mi piaceva il fatto che fosse una squadra all’italiana".

Torino-Juventus, il fioretto di Giorgia Capaccioli per il derby

Giorgia Capaccioli ha promesso uno show live sul suo profilo di OnlyFans in caso di vittoria della Juve contro i granata di Juric, nel match del sabato di serie A tanto atteso da cuori bianconeri desiderosi di riscatto dopo un inizio di stagione difficile.



La Juve infatti è praticamente eliminata dalla corsa agli ottavi di finale di Champions League (ormai blindata da Psg e Benfica) dopo la sconfitta subita in settimana sul campo del Maccabi Haifa (con cui dovrà giocarsi la volata per il terzo posto nel girone che vale il passaggio almeno in Europa League) e ha un ritardo di 10 punti dal Napoli capolista (7 dal Milan) in serie A.





Urge invertire la rotta sin dal derby Torino-Juventus. E anche la tifosa eccellente Giorgia Capaccioli ci spera...