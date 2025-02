Juventus, i conti (quasi) tornano: pareggio di bilancio se... (le chiavi del successo bianconero)

Juventus, i conti (quasi) tornano: pareggio di bilancio se...

Dopo cinque semestri consecutivi in rosso, la Juventus potrebbe chiudere il prossimo bilancio con il segno positivo, o comunque molto vicino al pareggio. Il 27 febbraio è previsto il Consiglio di Amministrazione, previsto che confermare questa inversione di tendenza. E va detto che il percorso europeo della società bianconera sarà fondamentale per consolidare questa ripresa spiega Tuttosport. La qualificazione agli ottavi di Champions League (playoff contro il PSV Eindhoven) potrebbe portare nelle casse della Juve altri 11 milioni di euro.

Non solo. Un passaggio del turno con un'eventuale qualificazione ai quarti (varrebbero altri 12,5 mln e le semifinali 15), aiuterebbe molto verso il bilancio in sostanziale pareggio dopo che nella sessione 2023/24 il club aveva registrato una perdita di circa 200 milioni di euro. Un risultato ancora più importante senza l’apporto dello sponsor principale (40 milioni di euro mancanti rispetto ai precedenti accordi con Jeep).

La chiave di questo nuovo corso della Juventus? L’arrivo di giocatori sotto i 26 anni, con stipendi in linea con il mercato e potenziali margini di crescita, oltre a contestuali cessioni di giocatori (come Szczesny, Danilo, Alex Sandro per fare qualche nome) che hanno alleggerito il bilancio, sul fronte del monte ingaggi. Ottime cose dalla Next Gen, progetto su cui la Juventus, non solo ha creduto per prima in Italia, ma con ottimi risultati sia dal punto di vista dei giovani sul campo lanciati (l'ultimo è Mbangula), sia perché si sono rivelati preziosi su fronte delle cessioni di mercato quando è servito.