Juventus, in estate tour de force: possibili 20 partite in 78 giorni

Il campionato riparte, la Coppa Italia pure. In A 127 partite in 50 giorni e un agosto di Champions ed Europa Juventus, in estate tour de force: possibili 20 partite in 78 giornizLeague. La Juventus, che deve giocare anche la Coppa Italia, somma numeri superiori a quasi tutta la concorrenza europea. In Italia, sono 14 partite in poco più di un mese e mezzo (13, in caso di eliminazione in semifinale di Coppa Italia). Considerando anche l’Europa, si può arrivare a 20 in 78 giorni. In campo ogni tre giorni e mezzo.

L'eventuale calendario

Questo il calendario bianconero nel caso in cui la A cominci il 20 giugno con i recuperi, in cui la Juve non è coinvolta. Nel caso in cui si partisse con la 27esima giornata, ovviamente, tutto slitterebbe di un turno.

13 giugno: Juventus-Milan (ritorno semifinale Coppa Italia)

17 giugno: possibile finale di Coppa Italia contro Inter o Napoli

24 giugno: Bologna-Juventus

28 giugno: Juventus-Lecce

1 luglio: Genoa-Juventus

5 luglio: Juventus-Torino

8 luglio: Milan-Juventus

12 luglio: Juventus-Atalanta

15 luglio: Sassuolo-Juventus

19 luglio: Juventus-Lazio

22 luglio: Udinese-Juventus

26 luglio: Juventus-Sampdoria

29 luglio: Cagliari-Juventus

2 agosto: Juventus-Roma

7 agosto: Juventus-Lione (ritorno ottavi Champions League)

11-12 agosto: possibile andata quarti di Champions League

14-15 agosto: possibile ritorno quarti di Champions League

18-19 agosto: possibile andata semifinale di Champions League

21-22 agosto: possibile ritorno semifinale di Champions League

29 agosto: possibile finale di Champions League