Juventus e Inter, tegole per Pirlo e Conte: due giocatori si operano

Juventus, Demiral ko: lesione al retto femorale, 20 giorni di stop

Andrea Pirlo perde Demiral. Brutte notizie per la Juventus dall'infermeria, nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo l'eliminazione in Champions League e in vista del match di domenica in casa del Cagliari. La Juve ha reso noto che "Merih Demiral, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, e' stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni". Per fortuna di Andrea Pirlo, sono a disposizione De Ligt, Bonucci e Chiellini e non dovrebbe esserci un'emergenza in difesa.

Inter, Vidal si opera al ginocchio. Tornerà dopo la sosta

Antonio Conte perde Arturo Vidal. Il centrocampista cileno si deve sottoporre, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, ad un intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro. A comunicarlo l'Inter con una nota. Approfittando della sosta per le nazionali (non si gioca nel weekend del 27-28 marzo), in accordo con lo staff medico nerazzurro l'ex giocatore di Barcellona e Juventus farà un'operazione di pulizia. I tempi di recupero dovrebbero essere di 20-30 giorni. Vidal potrebbe tornare dopo la sosta, nel sabato pasquale contro il Bologna, o più probabilmente il 10 aprile, in Inter-Cagliari.