Juventus, J Hotel? Sette milioni di ricavi dal primo albergo in Italia gestito da un club di calcio

Juventus, Jhotel? Sette milioni di ricavi dal primo albergo in Italia gestito da un club di calcio

Jhotel è il primo albergo di proprietà e gestione diretta di un club calcistico (aperto dal 2019 e chiuso in periodo covid). Quella dell'albergo made in Juventus (32 delle 138 camere per squadra e staff, ogni calciatore ne ha una tutto l'anno legata al suo numero di maglia). è una vera e propria case history italiana e forse europea. Alla holding fa capo una società di gestione alberghiera, B&W Nest, che si occupa dell’hotel a 4 stelle di Torino guidato dal GM Massimiliano Moncalieri.

I conti del Jhotel tornano. Nell’anno fiscale archiviato il 30 giugno 2023, fatturato di 6,8 milioni di euro, mentre per l’esercizio a giugno di quest’anno si prevedono ricavi a oltre 7 milioni. “È stata una sfida e siamo soddisfatti, infatti abbiamo un tasso di occupazione che supera il 70 per cento. La tipologia di clientela va dal team della squadra di calcio ai supporter sportivi durante gli eventi fino al mondo del business travel”, spiega Moncalieri secondo quanto riporta pambianconews.com.

L'hotel della Juventus tra l'altro è situato in zona Continassa, strategica per i tifosi che vogliono alloggire, anche perché si trova a soli 800 metri dallo Stadium, la casa delle partite casalinghe bianconere. “Oltre al coté sportivo – conclude il GM – Jhotel viene utilizzata da molte aziende per eventi business. Ne organizziamo più di 200 all’anno, grazie alla capacità di modulare sale meeting fino ad accogliere 100 persone”.