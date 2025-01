Juventus, l'ironia social: Antonio Conte manda a nanna Thiago Motta. 'Chiedete scusa ad Allegri'

La Juventus perde la prima partita in campionato della sua stagione a Napoli, contro la squadra allenata dall'ex bianconero Antonio Conte e Thiago Motta torna sul banco degli imputati per molti tifosi della Signora.

L'effetto vittoria sul Milan della settimana scorsa è svanito (si era già appannato dopo il pareggio per 0-0 a Bruges in settimana) e la zona Champions rimane un rebus da risolvere (lotta serrata con Lazio, Fiorentina, Milan, Bologna: uno, forse due posti in palio per 5 pretendenti).

Sui social molti supporter la prendono con ironia, scherzando sulla fine della pareggite (13 volte X quest'anno in serie A su 22 match), su Antonio Conte che manda a dormire Thiago Motta o rievocando Allegri e il suo corto muso...

Guarda la gallery con l'ironia social sulla Juve