Juventus-Mancini, cosa manca per la fumata bianconera. E la missione affidata al Mancio

Juventus-Genoa del 29 marzo potrebbe essere l'ultima partita dI Thiago Motta come allenatore bianconero. I rumor in queste ultime ore sono fortissimi e, stando ad alcune indiscrezioni, la sorte dell'ex tecnico di Bologna e Spezia sarebbe segnata anche in caso di vittoria (mentre secondo Sky, una grande reazione della squadra nel match dell'Allianz Stadium potrebbe cambiare lo scenario).

Al posto di Thiago Motta l'allenatore in pole position per la sostituzione è Roberto Mancini.

L'arrivo del Mancio sarebbe con una missione ben chiara: centrare la qualificazione in Champions League.

Cosa tutt'altro che scontata al momento, visto che la Juve è quinta (se non ci saranno stravolgimenti nel ranking Uefa quest'anno andranno 'solo' 4 italiane) col Bologna avanti di un punto, la Lazio dietro di uno e il trio Roma-Fiorentina-Milan che sogna di rientrare in gioco. Il pass per la massima competizione europea per club consegnerebbe all'ex ct della Nazionale italiana il rinnovo di contratto automatico rispetto ai 4 mesi iniziali (va considerato il Mondiale per club tra giugno e luglio): in pratica, Juventus e Mancini si giocherebbero il loro futuro insieme in 8 partite di serie A.

L'alternativa è Igor Tudor, che un anno fa di questi tempi prese in mano la Lazio, conquistà 18 punti in 9 giornate e portò i bianconcelesti in Europa League.