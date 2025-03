Juventus-Milan, gli esoneri nella stessa stagione? Quel precendente che fa sognare l'Inter

Stagione complessa per Milan e Juventus che hanno esonerato i rispettivi allenatori. Paulo Fonseca è stato congedato dopo il match contro la Roma del 30 dicembre con il successivo arrivo di Sergio Conceicao (contratto in scadenza il 30 giugno e al momento è tutt'altro che sicura la sua conferma per la prossima stagione) per risollevare le sorti della squadra.

La storia è nota sin qui vittoria esaltante in Supercoppa Italiana (battendo in rimonta prima la Juventus e poi l'Inter), speranza di vincere la Coppa Italia (doppio derby in semifinale con la speranza poi di raggiungere la finale di Roma con Bologna o Empoli), ma anche una bruciante eliminazione ai playoff di Champions per mano del Feyenoord e un nono posto in campionato (a sei punti dal quarto posto del Bologna quando mancano nove giornate alla fine).

La Juventus invece ha esonerato Thiago Motta in queste ore e chiamato Igor Tudor (contratto sino al termine della stagione) con la stessa missione di Conceicao: raggiungere una qualificazione alla prossima Champions League nella bagarre per il quarto posto che vede i bianconeri attualmente a meno uno dal Bologna.

Esiste però un solo precedente nella storia del calcio italiano di esonero dell'allenatore da parte di Milan e Juventus nella stessa stagione, quando i rossoneri passarono da Carniglia a Liedholm, mentre i bianconeri ne cambiarono addirittura tre di mister, da Amaral a Monzeglio e infine a Rabitti.

E la cabala fa gioire i tifosi dell'Inter: quell'anno infatti i nerazzurri, allenati da Helenio Herrera, non vinsero lo scudetto (perso 2-0 allo spareggio con il Bologna), ma trionfarono in Coppa dei Campioni. Non solo. Il successo fu in finale per 3-1 contro il Real Madrid (43’ Mazzola, 60’ Milani, 70’ Felo, 76’ Mazzola). Guardando il tabellone, l'Inter e il club blanco, entrambe attualmente ai quarti di finale, potrebbero affrontarsi solo in finale...