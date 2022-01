Juventus-Napoli di nuovo a rischio per Covid: le ultime dall'Asl

Juventus-Napoli a rischio: Asl pronta a intervenire. Anche Spalletti positivo

Juventus-Napoli a distanza di un anno e mezzo, potrebbe essere anche questa volta un rinvio. Secondo quanto riporta l'Ansa infatti il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta prendendo in considerazione la situazione del Calcio Napoli nei confronti del Covid, per analizzare se resta la possibilità di partire in aereo per Torino per il match di campionato contro la Juventus di giovedì.

Il Napoli nelle scorse ore ha registrato la positività dell'allenatore Luciano Spalletti e dei calciatori Mario Rui e Malcuit (tutti reduci, tranne quest'ultimo, dai giorni di allenamento di gruppo a Castel Volturno). Il club campano ha altri tre giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas, ma loro non sono mai tornati a Napoli dalle ferie natalizie.

Nella Juventus i contagiati al momento sono quattro: Chiellini, Arthur, De Winter e Pinsoglio. L’Ats di Torino fa sapere che “non c’è nessun focus sulla gara”, mentre, come detto, quella di Napoli sta analizzando la situazione sul fronte degli azzurri. Intanto la Lega Serie A fa sapere che nessuna partita in programma verrà rinviata.