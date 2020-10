Juventus-Napoli partita vinta a tavolino 3-0. Azzurri penalizzati di un punto

Juve-Napoli 3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei, questa la decisione del giudice Sportivo Mastrandea che ha comunicato di aver applicato "le sanzioni previste dall'art.53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto". Secondo il giudice sportivo "il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolarità della gara è da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate"

"Gli atti delle Aziende sanitarie delineano un quadro che non appare al Giudice affatto incompatibile con l'applicazione delle norme specifiche dell'apposito Protocollo sanitario Figc e quindi con la possibilità di disputare l'incontro di calcio programmato a Torino", si legge nel lungo comunicato diffuso dal Giudice Sportivo.

Ricordiamo che il Napoli prima di raggiungere l'aereoporto di Capodichino per raggiungere Torino è stata bloccata dall' Asl1, così come stabilito dai decreti del governo, disponendo isolamento fiduciario e quarantena di quattordici giorni per tutta la squadra.

Il presidente Spadafora, sulla Repubblica, precisa che:"come è stato più volte chiarito sia nei verbali del Cts che nei Dpcm, alle autorità sanitarie locali è demandata una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza. Spetta ora agli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla decisione di stasera che su eventuali ricorsi futuri".