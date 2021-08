Juventus news: Manuel Locatelli è il regista che Max Allegri aspettava

Juventus: Manuel Locatelli arriva dal Sassuolo, a breve l'annuncio

Dopo una lunga e tormentata trattativa, la Juventus ha assicurato a Massimiliano Allegri il regista che mancava per riforzare il centrocampo bianconero: arriva Manuel Locatelli dal Sassuolo.

Il centrocampista della nazionale di Roberto Mancini, grande protagonista del trionfo europeo, era corteggiato anche dall'Arsenal, ma ha respinto le sirene inglesi proprio per accasarsi alla Juventus.

Accontentarlo non è stato facile. Tra le proposte bianconere e le richieste del Sassuolo c'è stato un grosso divario fino all'incontro odierno, che ha consentito di trovare un punto di caduta: la Juve ottiene in prestito a titolo gratuito il centrocampista ex Milan, impegnandosi a riscattarlo nel 2023.

In questo modo i neroverdi salvano le esigenze di bilancio e i bianconeri quelle finanziarie, spalmando su cinque annualità i 35 milioni che corrispondono alla valutazione del giocatore.

Le parti stanno limando gli ultimi dettagli dell'accordo e, dopo l'annuncio ufficiale, Locatelli si metterà a disposizione di Allegri per occupare quel ruolo di centrocampista centrale che il tecnico aveva affermato di voler affidare ad Aaron Ramsey, ma probabilmente solo per allontanare l'attenzione da una trattativa che stentava a concludersi. Fino ad oggi.