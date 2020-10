Atalanta-Ajax tv e streaming: dove vedere la Champions dell'Atalanta

Atalanta-Ajax ci siamo. La squadra di Gasperini è pronta per il secondo match del girone di Champions League dopo la comoda vittoria per 4-0 sul campo del Midtjylland. Papu Gomez e compagni cercano la seconda vittoria per accelerare nella volata alla qualificazione agli ottavi di finale, in vista del doppio match contro il Liverpool. Ecco una veloce guida per seguire Atalanta-Ajax in tv e streaming.

ATALANTA-AJAX TV SKY

Atalanta-Ajax sarà in diretta tv dalle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca della partita sarà di Maurizio Compagnoni e il commento di Massimo Ambrosini (bordocampo: Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti, Diretta Gol: Andrea Marinozzi).

ATALANTA-AJAX IN CHIARO? NIENTE DIRETTA TV

Atalanta-Ajax non avrà una diretta tv in chiaro. Il match non sarà dunque trasmesso da Canale 5 questa settimana.

ATALANTA-AJAX STREAMING

Atalanta-Ajax sarà visibile anche in streaming su Skyo (per gli abbonati Sky) e su Now Tv (che permette di comprare il ticket della partita).

ATALANTA-AJAX FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. ALL.: Gasperini.

A DISP.: Gollini, Rossi, Ruggeri, Palomino, Depaoli, Mojica, Pessina, Lammers, Ilicic, Miranchuk, Diallo.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Blind, Klassen; Neres, Traorè, Tadic. ALL.: Teg Hag.

A DISP.: Stekelenburg, Scherpen, Alvarez, Klaiber, Promes, Ekkelenkamp, Labyad, Antony, Brobbey.

ARBITRO: Skomina (Slovenia).