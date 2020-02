Coronavirus, Cristiano Ronaldo battuto... dall'amuchina

Sua Maestà Cristiano Ronaldo cede il trono di re delle ricerche internattiane. Clamoroso al Cibali, anzi clamoroso su Google. In questi giorni di emergenza Coronavirus la parola più ricercata è stata “amuchina”, superando CR7 e Milan.

CORONAVIRUS: AMUCHINA, CODOGNO E SPESA A CASA LE PAROLE PIU' CERCATE

L'evento è accaduto il 24 febbraio secondo quanto risulta da un'indagine condotta da AvantGrade, società di consulenza di marketing digitale. Dall'analisi emerge come gli italiani su internet abbiano in queste settimane dei “percorsi” quasi obbligati e, oltre all'amuchina, disinfettante per le mani, gettonate anche le parole Codogno e spesa a casa che hanno raggiunto un picco di interesse negli ultimi giorni.