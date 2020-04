Cristiano Ronaldo sulla cyclette: "Le ruote sono in fiamme"

Nell'attesa di conoscere la data del suo ritorno in Italia, legata alla ripresa degli allenamenti, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo continua a tenersi in forma nella sua villa sull'isola di Madeira, in Portogallo. "Le ruote bruciano...", scrive su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae mentre pedala su una cyclette.

