Dieta buddista per dimagrire: cosa si mangia e cosa no. E la tisana...

Dieta buddista per dimagrire

La dieta buddista è un regime alimentare ispirato ai monaci buddisti che arriva dagli Stati Uniti. Si consumano 1000 kCal al giorno.

Dieta buddista, digiuno intermittente e le controindicazioni

La dieta buddista prevede il digiuno intermittente: molti monaci buddisti consumano i pasti dall'alba fino a mezzogiorno, restando digiuni per il resto della giornata e fino alla mattina successiva (cosa che però può portare a cali di zuccheri nel corso della giornata). Ci sono delle controindicazioni per chi la segue: ad esempio carenza di Vitamina B12, ferro e degli Omega3. Attenzione dunque: vietato il fai da te, prima di sottoporsi a questa dieta, come per qualunque altra dieta, bisogna consultare medici e dietologi.

Dieta buddista, no a carne e pesce

Cosa si mangia nella dieta buddista. Intanto partiamo da cosa non si mangia. È una dieta latto-vegetariana dunque niente carne né pesce (la logica è quella di non togliere la vita a persone o animali) e pure uova. Luce verde su verdura frutta e riso. Sì anche a formaggi e latticini. In queto regime gli alimenti vanno cotti al vapore e non si usano condimenti, per dare un po’ di sapore ai piatti si può utilizzare il gomasio o la salsa di soia.

Dieta buddista no alcol. Si tisana buddista

Alcol vietato: rischia di offuscare la mente. Questa dieta di solito viene associata alla tisana buddista, che va bevuta tre volte al giorno tra un pasto e l'altro. La tisana contiene erbe aromatiche e piante e ha un’azione dimagrante, drenante e disintossicante.

DIETA BUDDISTA MENU'

Il menù della dieta buddista è abbastanza semplice. Andiamo a esaminarlo pasto per pasto.

DIETA BUDDISTA COLAZIONE

La dieta buddista prevede una o due porzioni di frutta per iniziare la giornata.

DIETA BUDDISTA PRANZO

A metà giornta la dieta buddista prevede un piatto di riso, seguito da un’altra porzione di frutta

DIETA BUDDISTA CENA

Per la sera con la dieta buddista si può mangiare un piatto di riso con verdura cotta, condita con salsa di soia o riso accompagnato dalla verdura condita con gomasio.