Dybala contratto a vita con la Juventus. Coronavirus: Matuidi-Rugani guariti

Dybala contratto a vita con la Juventus. Intesa di massima

Paulo Dybala viaggia verso un rinnovo di contratto con la Juventus: un accordo a vita tra Paulo e la Signora. Attualmente l'attaccante argentino è in scadenza nel 2022 dopo l'accordo del 2017 e c'è un'intesa di massima per andare avanti altri tre anni (due più opzione per il terzo), sino al 2025 quando la Joya avrà quasi 32 anni. Un rinnovo quasi a vita. La Juventus negli ultimi mesi ha già blindato molti punti fermi della sua rosa (Bonucci, Szczesny, Cuadrado, Matuidi) e prossimamente lo farà anche con Buffon e Chiellini (entrambi in scadenza).

Dybala rinnovo con la Juventus: Paulo 'alla Del Piero'

Tra la Juventus e Dybala manca solo la firma, ma la volontà delle parti è di proseguire insieme mantenendo lo stipendio attuale (attorno a 7,5 milioni di euro), magari a salire nel tempo e con i soliti bonus a corredo. Il campione argentino seguirebbe così le orme di Alex Del Piero diventando anno dopo anno una bandiera della Juventus. Proprio Paulo e Pinturicchio sono stati protagonisti nei giorni scorsi di una diretta Instagram. "Ho partecipato ad un'asta per la tua maglia del 2010-2011 – ha detto Dybala -, però fui superato nell'offerta senza che io lo sapessi. Mancavano cinque ore, poi ho perso la tua maglia per dieci euro e non ho avuto la possibilità di fare la mia offerta. Facciamo così: chi vince la gara di punizione, regala all'altro la propria maglia numero dieci". Del Piero ha accettato la sfida, complimentandosi per la rete segnata contro l'Inter. "E' stato straordinario e per la complessità è forse il più bello. Altri sono stati gesti tecnici, ma questo è stato completo". Dybala ringraziata e ha ricordato una prodezza di Alex: "Per me il tuo più bello è quello fatto al volo contro la Fiorentina".

Coronavirus, Dybala e Rugani: tampone negativo. Dybala: primo tampone negativo

"Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare", spiega la Juventus. Nelle scorse ore il primo tampone aveva dato esito negativo per Paulo Dybala, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport. L'attaccante dovrà fare nei prossimi giorni un secondo tampone per scongiurare il rischio di "falso negativo" ed essere dichiarato ufficialmente guarito.