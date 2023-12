Genoa-Juventus dove vederla, telecronaca e le formazioni dell'anticipo di serie A

Genoa-Juventus dove vederla in tv e streaming e telecronaca

Genoa-Juventus, match di campionato in programma venerdì 15 dicembre Marassi, andrà in onda in esclusiva su "DAZN": la telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Fiorentina. Calcio d'inizio fissato per le 20:45.

Genoa-Juventus probabili formazioni

La Juventus cerca un nuovo sorpasso all'Inter (38 punti a 36 per i nerazzurri) sperando poi di non subire nuovamente il controsorpasso (nerazzurri di scena all'Olimpico contro la Lazio) nell'anticipo che vede i bianconeri di scena sul campo del Genoa. Massimiliano Allegri potrebbe puntare sulla difesa tipo con Gatti e Bremer-Danilo e Cambiaso a destra.

In attacco, assente Moise Kean (ne avrà per un mese), accanto a Dusan Vlahovic (su cui nelle scorse ore sono tornate voci di mercato e nome del possibile erede alla Juve) ci sarà Federico Chiesa, con Kostic sulla fascia a supporto. Il Genoa ha 15 punti non vince dal 10 novembre ed è a +3 dall’Empoli terzultimo.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Gudmundsson, Ekuban.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.