Juventus mette pressione a Vlahovic. Calciomercato, Giuntoli ha il sostituto

Juventus-Vlahovic, luci e ombre in campionato

La Juventus sta volando alto in campionato, con un ritmo scudetto che mette pressione alla capolista Inter. Max Allegri e i suoi ragazzi stanno compiendo un capolavoro sin qui. La difesa bianconera è un bunker (9 gol presi in 15 partite, se togliamo i 4 di Sassuolo sono 5 reti subite in 14 match), a cercare il pelo nell'uovo forse manca qualche gol dall'attacco (23 messi a segno sin qui contro i 37 dei nerazzurri). E la stella del reparto offensivo bianconero, Dusan Vlahovic sin qui ha timbrato 5 volte in 13 presenze (con 1 assist). Luci e ombre dal forte centravanti serbo.

Juventus-Vlahovic, nodo rinnovo di contratto

E qualche interrogativo sul futuro. Giuntoli e Manna, nelle scorse settimane hanno aperto i dialoghi per il possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2026: un prolungamento eprò che comporterebbe la spalmatura dello stipendio, tenendo conto che con gli attuali accordi da luglio Vlahovic guadagnerà 12 milioni netti a stagione (24 lordi per la Juve, visto che non si può usare il Decreto Crescita per lui). L'obiettivo è scendere a quota 8-9, aumentando di una o due annate il matrimonio con Vlahovic. Missione difficile, pur se non impossibile. L'alternativa potrebbe essere la cessione se arrivasse qualche offerta interessante per club e giocatore. Non dimentichiamo che lo scorso luglio si parlò a lungo di uno scambio con Lukaku in bianconero e Vlahovic al Chelsea, poi sfumato perchè non si riuscì a trovare la quadra con i blues sulle valutazioni dei due giocatori. Offerte (ricche...) per l'ex bomber della Fiorentina arrivarono poi dall'Arabia Saudita, ma il giocatore non ha mostrato interesse a queste tentazioni.

Juventus, il sostituto di Vlahovic se parte? Un nome caldo sul taccuino di Giuntoli

In caso di addio, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe interessato a Victor Boniface. Il 23enne attaccante nigeriano (giocatore veloce, fisico e dotato di tecnica discreta) del Bayer Leverkusen sta disputando forse la migliore stagione della sua vita calcistica sotto la guida di Xabi Alonso: 14 reti in 21 presenze (4 in 5 partite di Europa League), a cui vanno aggiunti anche assist e una grande propensione al gioco di squadra. Giuntoli vederebbe in Boniface un possibile nuovo Osimhen, pur se con caratteristiche differenti. L'attaccante viene valutato già oltre 40 milioni di euro dal Bayer Leverkusen (forte di un contratto in scadenza nel 2028). Cifra importante, che la Juventus potrebbe investire se e solo se dovesse vendere Vlahovic.