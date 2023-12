Genoa-Juventus dove vederla (tv e streaming) e formazioni: Vlahovic e Chiesa..

Genoa-Juventus probabili formazioni

La Juventus prosegue la sua rincorsa all'Inter: dopo sorpasso e controsorpasso dello scorso turno (38 punti a 36 per i nerazzurri), i bianconeri ci riprovano nell'anticipo di campionato che li vede sul campo del Genoa a Marassi (privo di Retegui e con Messias che dovrebbe partire dalla panchina). Massimiliano Allegri potrebbe schierare la formazione tipo con Danilo in difesa e Cambiaso sulla corsia di destra.

L'unica vera tegola bianconera è in attacco visto l'infortunio di Kean, che ne avrà per un mese: accanto a Dusan Vlahovic (su cui nelle scorse ore sono tornate voci di mercato e nome del possibile erede alla Juve) ci sarà Federico Chiesa, con Kostic sulla fascia a supporto. Il Genoa ha 15 punti non vince dal 10 novembre ed è a +3 dall’Empoli terzultimo.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Gudmundsson, Ekuban.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Genoa-Juventus dove vederla in tv e streaming

Genoa-Juventus si gioca venerdì 15 dicembre 2023, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d’inizio ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva su Dazn.