Juventus-Dinamo Kiev tv e streaming. Sky? Tv in chiaro? DOVE VEDERE LA JUVE

Juventus-Dinamo Kiev ci siamo. La squadra di Andrea Pirlo è già qualificata agli ottavi di Champions League: a sue partite dalla fine è a 3 punti dal Barcellona primo nel girone e conserva qualche speranza di chiudere al primo posto, ma dovrà vincere contro gli ucraini e poi al Camp Nou (e pesa lo 0-2 di Torino). Sperando che Messi e compagni facciano un passo falso contro il Ferencvaros. Ecco una guida veloce per seguire Juventus-Dinamo Kiev in tv e streaming.

Juventus-Dinamo Kiev tv Sky

Juventus-Dinamo Kiev andrà in diretta su Sky dalle 21: Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Federico Zancan e commento Giancarlo Marocchi (bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo e Diretta Gol a cura di Maurizio Compagnoni).

Juventus-Dinamo Kiev STREAMING

Juventus-Dinamo Kiev in streaming? Per i clienti Sky la partita di Champions League sarà seguita in diretta su Sky Go, anche in HD. La sfida della Juve andrà anche su su NOW TV dove si può comprare un pacchetto o un ticket per la partita.

Juventus-Dinamo Kiev tv CANALE 5? NIENTE TV IN CHIARO

Juventus-Dinamo Kiev in chiaro? Niente da fare. Per questa giornata Canale 5 non proporrà la partita della Juve in diretta tv.

Juventus-Dinamo Kiev tv RADIO

Juventus-Dinamo Kiev sarà raccontata dalle 21 in diretta anche su Radio1 con radiocronaca di Francesco Repice.

Juventus-Dinamo Kiev tv PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Buyalskyi, De Pena; Verbic.