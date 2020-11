Juventus-Ferencvaros tv e streaming: pay o tv in chiaro? Dove vedere la Juve in Champions League

Juventus-Ferencvaros ci siamo. I bianconeri ospitano la squadra ungherese, battuta 4-1 all'andata (doppietta di Morata, in gol anche Dybala e autogol della squadra di casa). Cristiano Ronaldo e compagni sono secondi nel girone di Champions League con 6 punti (dietro al Barcellona che ne ha 9) e cercano una vittoria per avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale, che diventerebbe matematica se anche il Barça vincesse il suo match con la Dinamo Kiev (ucraini e ungheresi hanno un punto). Ecco una guida veloce per seguire Juventus-Ferencvaros in tv e streaming.

Juventus-Ferencvaros tv

Juventus-Ferencvaros in tv in chiaro? Niente da fare. Per questo turno i bianconeri non andranno in diretta su Canale 5.

Juventus-Ferencvaros tv Sky

Juventus-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport (201, 251 dell'emittente satellitare, 472 e 482 del digitale terrestre).

Juventus-Ferencvaros streaming

Juventus-Ferencvaros in streaming andrà su SkyGo (per gli abbonati Sky) e Now Tv per chi volesse comprarsi il biglietto virtuale del match.

Juventus-Ferencvaros radio

Juventus-Ferencvaros sarà raccontata in diretta su Radio Rai 1 con la cronaca di Francesco Repice a partire dalle 21, insieme all'altro match in programma con in campo una squadra italiana (Lazio - Zenit).

Juventus-Ferencvaros probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.