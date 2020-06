Juventus, Higuain torna a disposizione di Sarri. E Chiellini.. Juventus news

JUVENTUS, HIGUAIN IN GRUPPO, RIPOSO PER DYBALA E CRISTIANO RONALDO

La Juventus si è allenata alla Continassa, a due giorni dalla sfida di Campionato contro il Lecce, in programma venerdì alle 21.45 all'Allianz Stadium. La seduta è stata ancora dedicata al recupero per chi ha giocato due giorni fa al 'Dall'Ara', mentre il resto del gruppo si è dedicato a esercitazioni tecniche, possesso palla e partitella. Bentancur, Bonucci, de Ligt, Dybala e Ronaldo hanno usufruito di una giornata di riposo; Higuain ha svolto l'intera sessione in gruppo; Chiellini ha svolto un lavoro individuale, come da programma che lo porterà ad unirsi al gruppo a partire dalla settimana prossima. Giovedì continuerà a preparare la sfida contro i pugliesi, con una nuova seduta, questa volta in programma nel pomeriggio.

JUVENTUS, SZCZESNY, 'A BOLOGNA MIGLIOR PARTITA DOPO LO STOP'

''La partita contro il Bologna è stata la migliore dopo il lungo stop. Si è visto un miglioramento dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale la squadra mi sembrava più lucida. Abbiamo fatto due gol, ne abbiamo sfiorati altri, quindi credo ci sia stato un miglioramento rispetto alle ultime gare". Lo dice il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ai microfoni della tv ufficiale del club bianconero commentando il successo per 2-0 del Dall'Ara. "La difesa è molto più coperta dai centrocampisti, difendiamo più da squadra -aggiunge il portiere polacco-. Nelle ultime partite non abbiamo subito tante azioni da gol, l'unica è scaturita da un mio passaggio sbagliato contro il Bologna quindi credo che la strada intrapresa sia quella giusta. La ripresa? Non è facile ricominciare a giocare, scendendo in campo ogni tre giorni. È una situazione molto strana, ma ci stiamo abituando e piano piano arriveremo al nostro massimo''. Szczesny si esprime poi sulla lotta scudetto con Lazio e Inter. ''Mi aspetto un campionato molto difficile. C'è la Lazio che è molto forte, anche se dobbiamo vedere in che condizioni torneranno in campo. L'Atalanta l'abbiamo vista l'altro giorno contro il Sassuolo, l'Inter fisicamente sta molto bene. Tutte le partite saranno come finali, quindi sarà importante sacrificarsi e fare due mesi di vita sana per portare a casa i due trofei''. Ultima batutta sulla prossima sfida contro il Lecce: ''È una squadra ben allenata difensivamente ed è sempre difficile giocare contro queste squadre che giocano schiacciate nella propria metà campo. Dovremo essere bravi a trovare le occasioni da gol. Avremo un piccolo vantaggio visto che sarà la nostra quarta partita dopo lo stop mentre per loro la seconda. Fisicamente abbiamo un po' di vantaggio e cerchiamo di vincerla''.

JUVENTUS RINNOVA SITO E APP "NUOVO RAPPORTO CON I FAN"

La Juventus cambia pelle e cambia il modo di comunicare per e con i tifosi bianconeri, ma anche con gli appassionati e i brand lovers di tutto il mondo. Il lancio del nuovo Juventus.com e della nuova App Juventus segna un rinnovamento della strategia digitale del club e il primo grande passo nello sviluppo di un'esperienza in cui i fan saranno al centro di un nuovo ecosistema integrato e completo. L'obiettivo e' offrire ai sostenitori un'esperienza unica e coerente su sito Web, App, Online Store (completamente ridisegnato) e Juventus TV, la piattaforma OTT del club, ora integrata come nuova sezione video. I fan avranno anche la possibilita' di accedere a una nuova e personalizzata pagina del profilo, "My Juve", in cui potranno avere a disposizione tutto cio' che rende unica la loro esperienza con il club, dai servizi, ai prodotti, ai contenuti personalizzati. Altra importante fase di questo processo saranno le nuove piattaforme di membership e di ticketing, il cui lancio e' previsto il primo luglio. Sito e App sono caratterizzati da un nuovo design, audace e dirompente, ottimizzate per l'esperienza di fruizione mobile, che mette i fan al centro. Tutto e' stato rielaborato, progettato con contenuti dinamici in primo piano, come video e animazioni, in un sorprendente layout asimmetrico. Ecosistema digitale significa un luogo virtuale ma fortemente reale, in cui trovano casa tutti i tipi di utenti che vogliono avvicinarsi alla Juventus, alla sua storia, al suo presente calcistico, al suo brand e alla sua filosofia: Live Ahead. "Inizia oggi un nuovo ed entusiasmante percorso che valorizza ulteriormente la nostra leadership in ambito digitale e che siamo orgogliosi di poter intraprendere attraverso l'unione di due assolute eccellenze nei rispettivi campi - ha spiegato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus - Gli sforzi congiunti e la passione con cui ogni singolo step e' stato affrontato ci permettono di presentare non solo un nuovo sito e una nuova app, ma soprattutto un modo diverso, piu' diretto e coinvolgente di rapportarci con i nostri fan".

URBANO CAIRO "TIFATO NAPOLI CONTRO JUVE, INTER IN CORSA PER SCUDETTO"

"Per chi facevo il tifo in Napoli-Juventus? Sono il presidente del Torino, e' abbastanza semplice immaginarlo. Tra l'altro sono un po' simpatizzante del Napoli". Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sulla recente finale di Coppa Italia vinta dal Napoli contro i rivali cittadini dei granata, i bianconeri della Juventus. E per quanto riguarda la corsa scudetto: "L'Inter e' una squadra importante - aggiunge il numero uno del club granata nonche' presidente di Rcs - anche per noi in chiave Gazzetta dello Sport: ammetto che venderemmo piu' giornali qualora vincesse".