Juventus, Mertens vice Vlahovic. Calciomercato, regalo per Allegri

Juventus-Mertens, si scalda la pista per l'ex attaccante del Napoli. Calciomercato news

La Juventus resta alla ricerca di un vice Vlahovic e la pista che porta al ritorno di Morata dall'Atletico Madrid si è complicata (i colchoneros sono freddi di fronte all'ipotesi di un nuovo prestito). I dirigenti bianconeri sono al lavoro per regalare ad Allegri un altro attaccante ed è spuntato il nome di Dries Mertens, libero sul mercato dopo la fine del suo contratto con il Napoli. Il 35enne belga può arrivare a parametro zero. Nelle scorse settimane era stato accostato a Roma (che poi ha preso Dybala) e Lazio. Lo sogna la Salernitana, ma l'attaccante vorrebbe giocare la Champions e la Juve potrebbe rivelarsi una tentazione importante.

Juventus: Mertens, Muriel, Raspadori... le piste del vice Vlahovic. Calciomercato news

Le alternative? Piace molto il 31enne Luis Muriel (si potrebbe convincere l'Atalanta con un'offerta attorno ai 12 milioni) e Giacomo Raspadori (ma servono una trentina di milioni e sul gioiello classe 2000 del Sassuolo è in pole il Napoli). Marko Arnautovic sarebbe perfetto come vice Vlahovic, ma il Bologna non vuole venderlo. Sullo sfondo Werner (Chelsea), Depay (Barcellona), Martial (Manchester United) e Milik (Marsiglia).

Intanto per la Juventus è emergenza a centrocampo: Pogba deve capire se operarsi o meno al ginocchio (il francese spera di evitare l'intervento di sutura della zona di lesione del menisco che porterebbe a uno stop di 5 mesi: addio Mondiale in Qatar) e McKennie ha una lesione capsulare della spalla sinistra (30-35 giorni out).