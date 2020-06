Juventus non molla Zaniolo. Roma dice no a Bernardeschi e fissa il prezzo

La Juventus ha messo in cima ai suoi desideri Nicolò Zaniolo (che intanto ha superato l'infortunio al croaciato di gennaio e potrebbe iniziare a lavorare in gruppo la prossima settimana e giocare le prime partitelle con i compagni di squadra). Il 20enne centrocampista cresciuto all'Inter e passato alla Roma nell'affare Nainggolan è considerato il giocatore ideale per dare un salto di qualità alla zona mediana bianconera. Per lui Fabio Paratici ha offerto Federico Bernardeschi (che nel mercato di gennaiovenne accostato al Milan in un possibile scambio con Paquetà), ma dal club giallorosso è arrivata una risposta fredda. Oggi Zaniolo sul mercato vale circa 40 milioni (e il 15 per cento del cartellino, in caso di vendita dovrà andare all’Inter), mentre la Roma potrebbe vacillare di fronte a un'offerta da 60 milioni che per ora non è in arrivo da Torino. Più possibile l'opzione Bernardeschi più soldi, ma a frenare è l'ingaggio da circa 4,5 milioni netti a stagione del calciatore bianconero (oltre alla sua voglia di giocare le sue chance con la Juve l'anno prossimo).

Juventus-Roma, Under-Rugani, scambio difficile

Alla Juventus piace anche il turco Under, considerato giocatore adatto a giocare nel modulo d'attacco a tre di Sarri. Per 23enne esterno d'attacco Paratici ha proposto alla Roma lo scambio con Rugani, difensore abbastanza chiuso nelle rotazioni dell'allenatore bianconero. Affare anche questo al momento tutto da costruire, perchè Under ha molto mercato internazionale nel caso il club capitolino dovesse decidere di cederlo per realizzare una plusvalenza.

Trattative complicate, ma i rapporti tra Juventus e Roma sono ottimi e Paratici sulla sua agenda continua a tenere segnati i nomi di Zaniolo (in primis) e Under...