Juventus-Zenit tv e streaming: dove vederla? Tutte le news sulla Juve in Champions

Juventus-Zenit dove vederla: tv e streaming

Juventus-Zenit accende la notte di Champions League all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri comandano il girone H con 9 punti davanti al Chelsea (a quota 6). La squadra di San Pietroburgo è a 3 mentre il Malmoe chiude con zero. Occasione ghiotta per la squadra di Max Allegri: vincere per volare agli ottavi di finale e scacciare qualche nuvola nera legata alla crisi in campionato (bianconeri a 16 punti dalle capoliste Milan e Napoli, mentre l'Inter è sopra di 9). Juventus-Zenit, dove vederla? Tv e streaming (oltre alle probabili formazioni), ecco una guida veloce.

Juventus-Zenit in tv su Canale 5

Juventus-Zenit in tv sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Massimo Paganin. Mediaset Infinity farà anche il prepartita con Benedetta Radaelli e Mino Taveri. Post-partita sull'ammiraglia Mediaset condotto da Alberto Brandi con ospiti Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Juventus-Zenit in tv su Sky

Juventus-Zenit in tv anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite) con telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Appuntamento quindi con Champions League Show in queste notti europee, per introdurre e commentare le partite della terza giornata della fase a gironi. In studio Anna Billò insieme alla squadra di allenatori e calciatori: da mister Fabio Capello a Alessandro Del Piero, in studio martedì, da Esteban Cambiasso, in studio mercoledì, ad Alessandro Costacurta, con gli interventi di Paolo Condò e gli spazi news curati da Mario Giunta.

Juventus-Zenit streaming

Juventus-Zenit in streaming? Diretta dalle 21 del match dell'Allianz Stadium sul sito sportmediaset, ma anche Mediaset Inifinity, passando per SkyGo e Now.

Juventus-Zenit formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.